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Сергей Шнуров высмеял легендарный шпагат Анастасии Волочковой

Сергей Шнуров известен своими резкими высказываниями касаемо звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз музыкант обратил внимание на знаменитую балерину Анастасию Волочкову.

Довольно часто 45-летний Сергей Шнуров высказывается об актуальных событиях, представляя на суд общественности стихотворения на злободневную тематику. 21 января лидер группировки «Ленинград» посвятил поэтические строки 43-летней Анастасии Волочковой.

В коротком произведении Сергей шутливо высказался о шпагате балерины, которая, к слову, на днях отметила 43-летие.

«Кто талантом небогат, ну, а че такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», — написал музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Фолловеры высоко оценили юмористические строки Шнурова — всего за час публикация со стихотворением набрала более 65 тысяч лайков. «Пиши каламбуры на радость народу почаще», — прокомментировал поэзию мужчины один из поклонников.

Несмотря на то, что творение Шнурова в одночасье стало хитом интернета, Анастасия Волочкова не прокомментировала строки, которые он ей посвятил.

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21 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Волочкова, Сергей Шнуров

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Чья б корова мычала. Тоже мне эталон для подражания.

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