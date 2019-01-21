Сергей Шнуров высмеял легендарный шпагат Анастасии Волочковой

Сергей Шнуров известен своими резкими высказываниями касаемо звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз музыкант обратил внимание на знаменитую балерину Анастасию Волочкову.

1 2 3 4 5 Шнуров посвятил стихотворение Волочковой

Довольно часто 45-летний Сергей Шнуров высказывается об актуальных событиях, представляя на суд общественности стихотворения на злободневную тематику. 21 января лидер группировки «Ленинград» посвятил поэтические строки 43-летней Анастасии Волочковой.

В коротком произведении Сергей шутливо высказался о шпагате балерины, которая, к слову, на днях отметила 43-летие.

«Кто талантом небогат, ну, а че такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», — написал музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Фолловеры высоко оценили юмористические строки Шнурова — всего за час публикация со стихотворением набрала более 65 тысяч лайков. «Пиши каламбуры на радость народу почаще», — прокомментировал поэзию мужчины один из поклонников.



Несмотря на то, что творение Шнурова в одночасье стало хитом интернета, Анастасия Волочкова не прокомментировала строки, которые он ей посвятил.