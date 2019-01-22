«Все в твоих руках»: эксперт по языку тела и физиогномист оценивают, как изменились отношения Варум и Агутина за 20 лет

Анжелика Варум и Леонид Агутин на протяжении 20 лет являются не просто супругами, но еще и успешным творческим дуэтом. В их отношениях было все: взлеты и падения, пылкие чувства и расставания. Удалось ли Анжелике и Леониду пронести свою любовь сквозь года, узнаем из нашего нового материала.

1 2 3 ... 13 Физиогномист Зоя Никитенкова и эксперт по языку тела Илья Анищенко по нашей просьбе проанализировали снимки Анжелики Варум и Леонида Агутина в разные периоды их отношений

История любви 50-летнего Леонида Агутина и 49-летней Анжелики Варум похожа на сценарий мелодрамы. За более 20 лет отношений супруги пережили если не все, то многое: взлеты и падения, искренние, нежные чувства и предательства, прощение и вспыхнувшую с новой силой страсть.



Чтобы разобраться в том, удалось ли Анжелике и Леониду сохранить свои чувства или былые ссоры все же оставили неизгладимый след в их душах, Woman.ru обратился за помощью к специалистам — физиогномисту Зое Никитенковой и эксперту по языку тела Илье Анищенко. Перед тем как перейти к подробному анализу, предлагаем вам вспомнить о том, как начались и развивались отношения «босоногого мальчика» и его музы.

«Служебный роман»

Анжелика Варум с детства увлекалась музыкой. И к тому времени, как она встретила своего будущего мужа Леонида Агутина, уже была весьма успешной певицей. По закону жанра, их первое знакомство состоялось на концерте в Лужниках в 1992 году. Увидев Варум, Агутин понял, что его каким-то магическим образом тянет к хрупкой, большеглазой девушке.

Леонид считал, что с Анжеликой их сводит судьба

Через некоторое время будущие супруги встретились за кулисами сцены в Ялте. Анжелика смотрела на босого Леонида, исполнявшего свой хит «Босоногий мальчик», и понимала, что такому артисту, как он, вероятно, сложно среди других представителей эстрады. «Мне захотелось по-женски его пожалеть и защитить, потому что делать революцию в шоу-бизнесе невероятно сложно», — рассказывала потом Варум.

Позже Агутин признается в интервью, что у него сложилось впечатление, будто судьба их все время подталкивала друг к другу, а они сопротивлялись.

Однажды в разговоре с папой Анжелики Леонид пошутил (а может, прощупывал почву?), что они с Варум возьмут и поженятся. Отец певицы сказал, как отрезал: «Это так глупо, даже не хочется говорить на эту тему». Каково же было его удивление, когда в 2000 году его дочь стала женой Леонида.

Все не так просто

В 1997 году Анжелика и Леонид решили спеть дуэтом. После этого журналисты не переставали «женить» певцов. Однако события развивались далеко не так стремительно, как этого хотелось прессе — больше года прошло, прежде чем отношения Агутина и Варум подтвердились.

В 1998 году Варум и Агутин подтвердили свои отношения

До этого момента знаменитостям пришлось столкнуться с препятствиями на пути к роману длиною в 20 лет. Оказалось, что и Варум, и Агутин на тот момент были связаны узами брака. Анжелика уже 8 лет была замужем за своим одноклассником Максимом Никитиным, а Леонид сначала 5 лет жил с женой Светланой, а затем — с гражданской супругой, балериной Марией Воробьевой, от которой у музыканта есть дочь Полина.

На тот момент чувства Анжелики и Леонида уже были сильны настолько, что они не могли друг без друга жить. Знаменитости порвали с прошлым и решили во что бы то ни стало быть вместе.

«Я, когда познакомился с Анжеликой, в принципе уже взрослый парень был, но только с ней почувствовал, что такое семья, жена, очаг. Помимо того, что мы муж и жена, у нас, в хорошем смысле слова, ''братско-сестринские'' отношения. Это тоже дорогого стоит», — признавался Агутин в одном из интервью.



В 1999 году Анжелика подарила Леониду дочь Елизавету, а через год после появления девочки на свет они решили пожениться. Брак знаменитости заключили в российском ЗАГСе, а праздник решили устроить в одном из самых романтичных городов мира — в Венеции.

Понять и простить

Конечно, в «сладкой» жизни Варум и Агутина были и сложные периоды. С момента свадьбы СМИ то и дело разводили их, но по-настоящему близки к расставанию они были летом 2011 года. Тогда на музыкальном фестивале «Новая Волна» папарацци запечатлели, как Леонид флиртовал с неизвестной девушкой.

Несмотря ни на что, Анжелика нашла в себе силы простить мужа и забыть эту ситуацию.

«Мы, конечно, поругались, я долго извинялся. Жена поступила так, как поступила бы на ее месте каждая женщина: взяла вещи и уехала. Но попытка разойтись не увенчалась успехом — друг без друга мы смогли прожить только два дня», — признавался потом Агутин.

Леонид и Анжелика признаются, что не могут друг без друга жить

В августе 2018 года прогремел новый скандал. В Сети появились слухи о том, что Агутин встречается с экс-участницей проекта «Голос» и своей давней знакомой Элиной Чагой, которая младше его на 25 лет. Анонимные источники уверяли, что Леонида и Элину видели целующимися в столичном ресторане. Тогда Агутин опроверг данную информацию. Чага тоже всячески отрицала факт отношений с музыкантом и заявляла, что все это происки таблоидов. Вопреки слухам, Леонид и Анжелика продолжали выходить вместе в свет и публиковать совместные снимки, заявляя, что о разводе не может быть и речи.



Тем не менее Варум и Агутин раз за разом доказывают, что их чувства друг другу не угасают и скандалы со сплетнями не могут разрушить их любовь.