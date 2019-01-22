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Ирина Шейк заявила, что материнство не изменило ее жизнь

Многие женщины сетуют на то, что после появления детей им приходится кардинально менять стиль жизни. Однако подобная участь не коснулась 33-летней Ирины Шейк, которая родила дочь в 2017-м.

Почти два года назад Ирина Шейк впервые стала мамой: она подарила дочь Леа своему возлюбленному Брэдли Куперу. Модель довольно быстро пришла в форму после рождения дочери и вернулась к работе. На днях знаменитость рассказала, как на нее повлияло материнство.

Любопытно, но факт: Ирина не заметила серьезных метаморфоз.

«Я всегда говорю, что материнство — одна из величайших вещей в мире. Не думаю, что рождение дочери сильно изменило мою жизнь. Разве что я стала лучше. Семья для меня самое важное», — рассказала Шейк в интервью журналу W.

Модель также сообщила, что после рождения ребенка решила не менять свой стиль в одежде. «Мы живем в 21 веке! Только потому, что ты мать и у тебя есть ребенок не значит, что тебе нужно одеваться иначе. Продолжайте выражать себя», — поделилась своей точкой зрения избранница номинанта на премию «Оскар-2019».

В беседе с корреспондентом издания Ирина также рассказала о подростковых комплексах, любви к русской бане и калорийной пище.  

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22 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Getty Images
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер

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