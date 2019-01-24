26-летний красавец-внук Андрея Миронова впервые снялся в большом кино

Единственный сын Марии Мироновой Андрей решил пойти по стопам знаменитого дедушки. Совсем скоро на большие экраны выйдет дебютная полнометражная лента с участием молодого человека. На днях актриса поздравила наследника со столь важным событием.

1 2 3 4 5 6 Мария Миронова поздравила единственного сына с дебютом в кино

27 января в российский прокат выходи военная драма «Спасти Ленинград». Одну из главных ролей в фильме, основанном на реальных событиях, сыграл 26-летний Андрей Миронов-Удалов, сын заслуженной артистки России и внук известного советского актера Андрея Миронова. Для молодого человека участие в столь масштабном проекте стало дебютным. Ранее он снимался в эпизодических ролях, а также играл в театре.

На днях 45-летняя Мария Миронова поздравила своего единственного ребенка с грядущей премьерой.

«Ну вот, мальчик вырос. Быстро как... стремительно быстро. Первый дебютный фильм на экранах страны! Жги, мой дорогой. В добрый путь. Фас, сын. Любовь моя», — написала звезда сериала «Садовое кольцо» в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).



Поклонники знаменитости отметили, что ее сын очень похож на деда. Фолловеры Марии не сомневаются, что молодому человеку передался по наследству талант звезды фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».



Отметим, что в картине «Спасти Лениград» рассказывается о потерпевшей крушение на Ладожском озере барже, которая должна была эвакуировать жителей блокадного города. Вместо спасателей на место трагедии прибывают фашисты.