Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

26-летний красавец-внук Андрея Миронова впервые снялся в большом кино

Единственный сын Марии Мироновой Андрей решил пойти по стопам знаменитого дедушки. Совсем скоро на большие экраны выйдет дебютная полнометражная лента с участием молодого человека. На днях актриса поздравила наследника со столь важным событием.

27 января в российский прокат выходи военная драма «Спасти Ленинград». Одну из главных ролей в фильме, основанном на реальных событиях, сыграл 26-летний Андрей Миронов-Удалов, сын заслуженной артистки России и внук известного советского актера Андрея Миронова. Для молодого человека участие в столь масштабном проекте стало дебютным. Ранее он снимался в эпизодических ролях, а также играл в театре.

На днях 45-летняя Мария Миронова поздравила своего единственного ребенка с грядущей премьерой.

«Ну вот, мальчик вырос. Быстро как... стремительно быстро. Первый дебютный фильм на экранах страны! Жги, мой дорогой. В добрый путь. Фас, сын. Любовь моя», — написала звезда сериала «Садовое кольцо» в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники знаменитости отметили, что ее сын очень похож на деда. Фолловеры Марии не сомневаются, что молодому человеку передался по наследству талант звезды фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

Отметим, что в картине «Спасти Лениград» рассказывается о потерпевшей крушение на Ладожском озере барже, которая должна была эвакуировать жителей блокадного города. Вместо спасателей на место трагедии прибывают фашисты.   

Перейти к обсуждению


24 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram, Facebook
Теги

Мария Миронова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 375

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.