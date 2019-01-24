Стало известно, в каких цветах принц Гарри и Меган Маркл оформили детскую для будущего ребенка

В апреле этого года 37-летняя Меган Маркл впервые станет мамой. Герцогиня Сассекская ответственно относится ко всему, что связано с рождением их с супругом ребенка. Так, например, в их будущей резиденции в Виндзоре, куда они совсем скоро переедут, полным ходом идет переделка. Журналистка и королевский биограф Кэти Николл узнала, какой будет детская комната малыша или малышки титулованных особ.
«Герцогиня предпочитает нейтральные оттенки, именно поэтому детскую решено было оформить в белом и серых цветах», — сообщила Николл журналу Vanity Fair. Журналистка прекрасно понимает выбор будущих родителей, ведь они решили не узнавать заранее пол ребенка.
Кэти также поведала, что для оформления комнаты используется краска с максимально натуральным составом с добавлением эвкалиптового масла.
По информации журналистки, в первое время после рождения сына или дочери титулованная чета собирается обходиться без помощи нянь. Гувернантку им заменить мать герцогини Дория Рэгланд, которая в обозримом будущем собирается переехать в Великобританию.