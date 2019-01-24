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Стало известно, в каких цветах принц Гарри и Меган Маркл оформили детскую для будущего ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские активно готовятся к появлению на свет первенца. В настоящее время в коттедже Фрогомор, где обоснуются супруги, ведется ремонт. Британским журналистам удалось выяснить, какой будет детская комната сына или дочери пары.
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри решили оформить детскую комнату в нейтральной цветовой гамме
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В апреле этого года 37-летняя Меган Маркл впервые станет мамой. Герцогиня Сассекская ответственно относится ко всему, что связано с рождением их с супругом ребенка. Так, например, в их будущей резиденции в Виндзоре, куда они совсем скоро переедут, полным ходом идет переделка. Журналистка и королевский биограф Кэти Николл узнала, какой будет детская комната малыша или малышки титулованных особ.

Оказывается, Гарри и Меган хотят, чтобы их кроха обитал в гендерно-нейтральной спальне и игровой.

«Герцогиня предпочитает нейтральные оттенки, именно поэтому детскую решено было оформить в белом и серых цветах», — сообщила Николл журналу Vanity Fair. Журналистка прекрасно понимает выбор будущих родителей, ведь они решили не узнавать заранее пол ребенка.

Кэти также поведала, что для оформления комнаты используется краска с максимально натуральным составом с добавлением эвкалиптового масла.

По информации журналистки, в первое время после рождения сына или дочери титулованная чета собирается обходиться без помощи нянь. Гувернантку им заменить мать герцогини Дория Рэгланд, которая в обозримом будущем собирается переехать в Великобританию.

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24 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Дория Рэгланд, Меган Маркл, Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл

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