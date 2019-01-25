Стало известно, что Тимати подарил Анастасии Решетовой на день рождения

Свое 23-летие Анастасия Решетова отметила на островах в компании Тимати, его мамы Симоны и дочери Алисы. В день рождения модель обратилась к родителям и своим близким: «Благодарю папу и маму за жизнь. Бога благодарю за то, что имею в ней. И спасибо всем, кто был рядом в уходящем году жизни, потому что поистине он был лучшим!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На днях в своей инстаграм-истории Решетова похвасталась шикарным бриллиантовым крестиком Graff, стоимость которого, по данным СМИ, от 10 до 30 тысяч долларов. «Любимому мальчику спасибо», — подписала публикацию Решетова.
К слову, сама Анастасия тоже любит баловать возлюбленного. На новый год модель преподнесла Тимати коллекционного медведя Bearbrick, сделанного из разных пород древесины, весом в 35 килограмм.