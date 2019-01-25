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Стало известно, что Тимати подарил Анастасии Решетовой на день рождения

23 января Анастасия Решетова отметила свой 23-й день рождения. На днях модель решила показать подписчикам в Инстаграме, что ей преподнес Тимати. 

Свое 23-летие Анастасия Решетова отметила на островах в компании Тимати, его мамы Симоны и дочери Алисы. В день рождения модель обратилась к родителям и своим близким: «Благодарю папу и маму за жизнь. Бога благодарю за то, что имею в ней. И спасибо всем, кто был рядом в уходящем году жизни, потому что поистине он был лучшим!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Поклонники Анастасии с нетерпением ждали, когда она покажет подарок от своего возлюбленного Тимати.

На днях в своей инстаграм-истории Решетова похвасталась шикарным бриллиантовым крестиком Graff, стоимость которого, по данным СМИ, от 10 до 30 тысяч долларов. «Любимому мальчику спасибо», — подписала публикацию Решетова. 

К слову, сама Анастасия тоже любит баловать возлюбленного. На новый год модель преподнесла Тимати коллекционного медведя Bearbrick, сделанного из разных пород древесины, весом в 35 килограмм. 

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25 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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4 комментария Добавить комментарий
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  • 2,5 млн, не так уж и дорого))

  • Сколько ж у неё крестиков то?) Помню на каких то фотографиях уже два висело. Или чем больше, тем лучше, дорого богато))

  • Крестик?!я думала заводы папоходы

  • Жизнь для для инсты у неё.

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