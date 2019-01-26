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Софья Самодурова обошла Алину Загитову и заняла первое место на Чемпионате Европы по фигурному катанию

25 января россиянка Софья Самодурова победила на Чемпионате Европы по фигурному катанию среди одиночниц в Минске. 16-летняя спортсменка превзошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которой досталось второе место.  
  • Софья Самодурова
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    Софья Самодурова победила на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске
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16-летняя Софья Самодурова заняла первое место на Чемпионате Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании, который завершился 25 января в Минске.

Юная спортсмена показала лучший результат и обошла в произвольной программе саму Алину Загитову — чемпионку Олимпийских игр в Южной Корее.

Самодурова — воспитанница тренера Алексея Мишина. В прошлом году девушка вышла из юниоров, так что Чемпионат Европы-2019 стал для нее первым масштабным соревнованием в качестве взрослой спортсменки. До этого Софья показала хорошие результаты в серии «Гран-при» и достойно выступила в финале.

Ее соперницей стала 16-летняя Алина Загитова — настоящая звезда мирового фигурного катания. Но в этот раз олимпийская чемпионка уступила первое место Самодуровой и забрала серебряную медаль. Мы искренне поздравляем спортсменок с победой и желаем им успехов на следующих состязаниях!              

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26 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images
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Алина Загитова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что у Загитовой с произвольной? Вроде короткую откатывает неплохо, на произвольной падает и падает.

  • Софья молодец. Но стабильность - это не всё. У нее простоватая программа , скорость не очень и прыжки низкие. Мишин ( ее тренер) сказал , что она не превзошла Загитову. Ему как профессионалу виднее. Загитова показывает вначале блестящий результат, потом перенапрягается, но элементы сложные, прыжки высокие и скорость и сноровка есть. Софье - удачи, но что-то мне говорит, что стабильность это еще не все. Сошлось бы сразу все сразу в одной и той же спортсменке - стабильность одной и яркость , сложность выступлений от другой. Был бы спортсмен- универсал ))).

  • Загитова самая сильная фигуристка планеты. Не всегда может справиться с волнением.

  • Наконец-то написали про победу на ЧЕ, а не про Дибробабку и визжащего любовника. Молодец, Софья. Обе девчонки - молодцы. ... "... спортсмен- универсал"..., - Плющенко?

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