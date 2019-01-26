Софья Самодурова обошла Алину Загитову и заняла первое место на Чемпионате Европы по фигурному катанию

25 января россиянка Софья Самодурова победила на Чемпионате Европы по фигурному катанию среди одиночниц в Минске. 16-летняя спортсменка превзошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которой досталось второе место.

1 2 3 4 5 Софья Самодурова победила на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

16-летняя Софья Самодурова заняла первое место на Чемпионате Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании, который завершился 25 января в Минске.

Юная спортсмена показала лучший результат и обошла в произвольной программе саму Алину Загитову — чемпионку Олимпийских игр в Южной Корее.

Самодурова — воспитанница тренера Алексея Мишина. В прошлом году девушка вышла из юниоров, так что Чемпионат Европы-2019 стал для нее первым масштабным соревнованием в качестве взрослой спортсменки. До этого Софья показала хорошие результаты в серии «Гран-при» и достойно выступила в финале.



Ее соперницей стала 16-летняя Алина Загитова — настоящая звезда мирового фигурного катания. Но в этот раз олимпийская чемпионка уступила первое место Самодуровой и забрала серебряную медаль. Мы искренне поздравляем спортсменок с победой и желаем им успехов на следующих состязаниях!