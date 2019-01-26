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«Боюсь потерять нить доверия, связывающую нас»: Оксана Самойлова поведала об отношениях со взрослеющими детьми

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей. На днях супруга рэпера призналась, что боится испортить отношения с детьми. 

Многие считают семью Джигана и Оксаны Самойловой образцовой. Пара воспитывает трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Супруги много времени проводят с детьми, стараются каждой уделить достаточно внимания. Недавно Оксана поделилась с подписчиками в Инстаграме, что боится взросления дочек. 

«Ариела совсем взрослая уже, хотя, казалось бы, всего 7 лет, но это уже совершенно другой подход в воспитании. Мы со всеми детьми стараемся выстраивать доверительные отношения, и особенно сейчас с Ариелой. Каждый раз когда она мне что-то не договаривает, про происходящее в школе, например, (обычно это ерунда какая-нибудь, но для меня все не ерунда) у меня сердце защемляет, я так боюсь потерять эту нить доверия связывающую нас. А она с каждым годом будет все тоньше и тоньше...» — призналась она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Чтобы сохранить дружеские отношения с дочками, мама постоянно разговаривает с ними, расспрашивает об их интересах и мыслях. Однако сейчас, когда они все вместе находятся на каникулах (семья Джигана отдыхает в Майами), Самойлова чувствует себя спокойнее, так как дети постоянно на виду.   

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26 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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