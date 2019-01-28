Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тата Карапетян призналась, что узнала о романе мужа с Викторией Лопыревой из СМИ

В начале этого года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка от Игоря Булатова. Бывшая жена бизнесмена Татевик Карапетян впервые публично высказалась по поводу его измены.
  • Виктория Лопырева
    1 2 3 4 5
    В начале этого года стало известно, что отцом ребенка Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов
    Смотреть галерею

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что в скором времени впервые станет мамой. Тогда звезда предпочла не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. А месяц спустя журналистам все же удалось выяснить, что модель беременна от 35-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Оказалось, что мужчина недавно развелся со своей женой Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь.

Фолловеры Виктории обрушились на нее с обвинениями в том, что она разрушила семью Игоря и Татевик, с которой, кстати, она была знакома лично. В ответ модель заявила, что брак Булатова и Карапетян уже давно дал трещину. Кроме того, Лопырева призналась, что, узнав о беременности экс-жены своего возлюбленного, даже хотела прекратить с ним отношения.

Тата Карапетян долгое время хранила молчание, однако на днях она все же высказалась по поводу новых отношений своего бывшего мужа.

Отвечая на вопросы подписчиков в своих инстаграм-историях экс-супруга Булатова призналась, что узнала о его романе через СМИ. «Тогда же, когда и вы все», — сообщила Татевик, намекнув на то, что Игорь даже не объяснился с ней лично. Следом Карапетян спросили, не грустно ли ей в сложившейся ситуации. «Нет, мне жаль, что мальчик не справился с вполне банальной ситуацией», — ответила она. 

Одним из вопросов фолловеров к Карапетян был о том, не хотелось ли ударить Лопыреву, на что Тата призналась, что ей жалко портить труд пластических хирургов.

Перейти к обсуждению 4


28 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как бы Тата не вела себя на публике, я представляю какой это для неё удар. Даже развелись они и что? Она понимает что ещё в браке муженёк ей изменял и более того через месяц ему другая родит ребёнка.

  • Ну если он был разведён , то зачем из этого делать новость, хороших мужиков быстро разбирают

  • Ну и змея эта Лопырёва конечно

  • Посмотрела фото Лопыревой до пластики. Ну клуша клушей,нос картошкой. Она даже симпатичной не была. И вот зачем в себе столько поменяла, чтобы найти женатого с детьми мужика?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 387

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.