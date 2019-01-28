Тата Карапетян призналась, что узнала о романе мужа с Викторией Лопыревой из СМИ

В начале этого года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка от Игоря Булатова. Бывшая жена бизнесмена Татевик Карапетян впервые публично высказалась по поводу его измены.

1 2 3 4 5 В начале этого года стало известно, что отцом ребенка Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что в скором времени впервые станет мамой. Тогда звезда предпочла не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. А месяц спустя журналистам все же удалось выяснить, что модель беременна от 35-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Оказалось, что мужчина недавно развелся со своей женой Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь.



Фолловеры Виктории обрушились на нее с обвинениями в том, что она разрушила семью Игоря и Татевик, с которой, кстати, она была знакома лично. В ответ модель заявила, что брак Булатова и Карапетян уже давно дал трещину. Кроме того, Лопырева призналась, что, узнав о беременности экс-жены своего возлюбленного, даже хотела прекратить с ним отношения.



Тата Карапетян долгое время хранила молчание, однако на днях она все же высказалась по поводу новых отношений своего бывшего мужа.

Отвечая на вопросы подписчиков в своих инстаграм-историях экс-супруга Булатова призналась, что узнала о его романе через СМИ. «Тогда же, когда и вы все», — сообщила Татевик, намекнув на то, что Игорь даже не объяснился с ней лично. Следом Карапетян спросили, не грустно ли ей в сложившейся ситуации. «Нет, мне жаль, что мальчик не справился с вполне банальной ситуацией», — ответила она.



Одним из вопросов фолловеров к Карапетян был о том, не хотелось ли ударить Лопыреву, на что Тата призналась, что ей жалко портить труд пластических хирургов.