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Британцы уверены, что Елизавета II нарушила важное правило королевского протокола

Если вы думали, что только герцогиня Сассекская Меган нарушает королевские правила, то вы ошибаетесь. Совсем недавно это сделала сама Елизавета II.
  • Елизавета II
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    Британские СМИ считают, что Елизавета II нарушила одно из важных правил королевского протокола
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Члены правящей семьи Великобритании обязаны соблюдать королевский протокол. Одно из правил гласит: монаршие особы не должны публично говорить о политике и поддерживать какие-либо партии. Все потому, что это может привести к конституционному кризису. 

Большинство королевских экспертов опасались, что этот пункт протокола нарушит Меган Маркл, так как в прошлом герцогиня Сассекская нелестно высказывалась о Дональде Трампе и «брексите» (выходе Великобритании из Европейского союза). Однако недавно выяснилось, что столь важное правило королевского протокола нарушила сама Елизавета II.  

Одна из ее фраз, сказанных во время конференции в честь 100-летия Сандрингемского женского института, была расценена прессой как комментарий по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза.

«Сегодня важно делать упор на терпение, дружбу, сильную ориентацию на сообщество и учитывать потребности других. Конечно, каждое поколение сталкивается с новыми вызовами. В современную эпоху мы ищем новые ответы, и я, например, предпочитаю проверенные рецепты. Важно найти общий язык друг с другом, при этом не терять общую картину», — цитируют слова королевы британские СМИ. 

К слову, некоторые пользователи Сети пошутили, что Елизавета II последовала примеру Меган Маркл и перестала следовать строгим правилам королевского протокола. 

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29 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да любит она Меган, уже пример с нее берет:)) Пора монархию встряхнуть и двигаться со временем в ногу, обновления необходимы. Парики напудренные давно отвалились, как и подолы в пол, королева носит юпочки по колено, сверкая икрами и красит ногти. Книксены следует объявить рудиментом. Ну что за глупость , идти по дворцу и приседать на ходу.

  • Увидев новость, подумала, что она колготки не надела, а тут вон оно что.

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