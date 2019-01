Портрет Путина на груди, бодишейминг и скандальные высказывания: почему Сергея Полунина считают «плохим парнем» современного балета

29-летнего Сергея Полунина без преувеличения можно назвать феноменом в мире танцевального искусства. Однако в последнее время в прессе чаще обсуждаются не гениальные выступления артиста балета, а его скандальные высказывания и необъяснимые поступки.

Сергея Полунина давно прозвали «хулиганом» современного балета

Сергей Полунин совсем не похож на типичных исполнителей классического балета: его тело усыпано татуировками, причем часть из них вызывает вопросы, да и нрав у него не самый покладистый. Впрочем, и сам танцор признает, что характер у него сложный, но при этом сильный. Именно поэтому Сергей и не боится идти «против системы», совершенно не задумываясь о последствиях и о том, что о нем думаютокружающие.

Полунина называют то «новым гением» русского балета за исключительный талант, то главным «хулиганом» за вышеупомянутое непримерное поведение . Одно другому не мешает.

В последнее время артист балета, скорее, антигерой, чем кумир. Способствуют этому провокационные высказывания в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и тех, чья фигура далека от идеальной, по мнению Сергея. За публичный бодишейминг танцор заплатил высокую цену: Парижская Гранд-Опера прекратила с ним сотрудничество. И что же Полунин? Кажется, он не сильно расстроился — по крайней мере сделал вид, что не считает это событие концом света. А вот поклонники не на шутку разволновались. Большинству кажется, что их кумира словно подменили. Но так ли это?

Юное дарование

Сергей родился в украинском Херсоне в семье Галины и Владимира Полуниных. Когда мальчику было четыре года, мама решила отдать его в спортивную гимнастику. Занятия сразу же увлекли ребенка, и уже тогда он поставил себе цель стать лучшим. В 8-летнем возрасте Сережа перешел в балет и часами тренировался у станка, пока его сверстники целыми днями играли во дворе.



В конце 1990-х мать будущей звезды мирового балета переехала с ним в столицу Украины с четкой миссией — добиться зачисления сына в Киевское хореографическое училище. В начале нулевых к Сергею пришел первый успех. Пластичный парень становился призером юношеских соревнований, а в 2002-м и вовсе оказался триумфатором престижного Международного конкурса имени Сержа Лифаря. После этого перед ним открылись новые возможности, и в 13-летнем возрасте его приняли в Школу Королевского балета в Лондоне.

Когда Сергею было 13 лет, он поступил в престижную Школу королевского балета в Англии

Переезд в другую страну дался юному Полунину непросто еще и потому, что тогда он не владел английским языком, на котором проводились занятия. Но и это не стало большой проблемой: Сергей быстро освоился и всю свою энергию вкладывал в тренировки и репетиции.

После окончания учебы 17-летнему артисту не пришлось возвращаться в родную страну: его сразу же приняли в труппу театра Ковент-Гарден.

Чтобы стать суперзвездой, понадобилось каких-то два года: в 2009-м он стал премьером. И не просто премьером, а самым молодым в истории Королевского балета Великобритании! Сказать, что харизматичный артист, выступления которого завораживали (и продолжают завораживать) даже тех, кто раньше был абсолютно равнодушен к классическим танцам, купался в лучах славы — не сказать ровным счетом ничего.

Лондон, гудбай!

Со стороны казалось, что у Сергея есть все и даже больше для счастья. Несмотря на напряженный график и бесконечные тренировки, он даже умудрился устроить личную жизнь. На протяжении нескольких месяцев артист балета встречался со своей коллегой Хелен Кроуфорд, которая была старше него на девять лет. Со временем эти отношения сошли на нет, и сердце Полунина стало требовать перемен.



Началось все с так называемого бунта, который у большинства людей приходится на подростковый возраст. Сергей решил сделать несколько татуировок на теле и впоследствии даже стал совладельцем небольшого тату-салона. Незаметными рисунками он не стал ограничиваться и украсил руки, плечи, живот массивными узорами и надписями. Гримеры тратили по нескольку часов, чтобы скрыть наколки танцора, но и на это до поры до времени руководство закрывало глаза.

Полунину было всего лишь 19 лет, когда он стал премьером театра Ковент-Гарден

Внутренняя революция достигла своего апогея, когда Полунин без объяснения причин стал пропускать репетиции. Затем последовали громкие заявления: танцор утверждал, что перед выступлениями употреблял запрещенные препараты. Позже эти слова он опровергал и уверял, что нарочно обманывал журналистов и недоброжелателей.

Закончилось все тем, что в 2012 году Сергей Полунин по собственному желанию уволился из лондонской труппы.

В СМИ ходили слухи, что в действительности танцора попросили уйти из-за серьезных проблем с дисциплиной — дескать, стал совсем неуправляемым.



Позже сам артист признавался, что решение покинуть Королевский театр не было спонтанным — он вынашивал его целых полтора года. «У меня созревали вопросы, ответов на которые я не получал. Почему к танцовщикам относятся так, что в 35 лет их просто выгоняют из театра? Почему такие зарплаты? Почему никто не может позволить себе квартиру купить? Ни один, даже самый лучший артист балета в Королевском театре, не заработает столько за всю карьеру. Только в ипотеку! И я посчитал тогда, что лучшие футболисты мира за две недели получают больше денег, чем артисты в Королевском балете за год, все вместе взятые», — объяснял Полунин в интервью журналу Elle.

В 2012 году Сергей решил бросить все и перебраться в российскую столицу

По словам знаменитости, в те времена он работал по одиннадцать часов в день и по сути не имел никакой жизни, ничего не видел. Возникла своего рода обида на индустрию, и артист решил себя больше не мучить.



В итоге из Лондона он переехал в Москву. В 2012-м молодой человек был назначен премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко по личному приглашению Игоря Зеленского. Вскоре Сергею также предложили стать постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. А в 2016 году Зеленский предложил Полунину попробовать себя в роли приглашенного солиста Баварского государственного балета в Мюнхене. Там он, например, исполнял партию Красса в балете «Спартак».

О личной жизни артист не говорит. Известно лишь, что он состоял в отношениях с балериной Натальей Осиповой

Удачно складывалась и личная жизнь знаменитости. В 2015-м стало известно, что он встречается с балериной Натальей Осиповой. Сергей даже посвятил татуировку возлюбленной — он набил ее имя на кисти руки. Правда, поговаривают, что любовь оказалась невечной. Однако официальной информации о разрыве пары в СМИ так и не появлялось.

В поисках себя

Несколько лет назад Сергей Полунин грозился покинуть балет. После успеха клипа на песню Take Me to Church ирландского рок-музыканта Hozier, снятого Дэвидом Лашапелем, артист решил попробовать себя в другом амплуа — он захотел сниматься в кино, большим поклонником которого всегда являлся. Возможно, в глубине души танцор с одновременно сильной и изящной фигурой рассчитывал сразу же получить главную роль, но чудес не бывает. Пришлось ограничиваться эпизодическими.



Началось все с документального фильма «Танцовщик» режиссера Стивена Кантора. В 2017-м Сергей смог попробовать себя и в художественном кино. Ему досталось роль графа Андрени в ленте «Убийство в Восточном экспрессе», где ему пришлось играть бок о бок с Джонни Деппом, Мишель Пфайфер, Джуди Денч и другими известными актерами и актрисами. Увы, фильм провалился в прокате.

В прошлом году Сергей Полунин появился в киноленте «Красный воробей» (на фото: Дженнифер Лоуренс и Сергей Полунин)

Через некоторое время Полунин предпринял очередную попытку — на этот раз он снялся в триллере «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Картина, обещавшая стать хитом, также была принята с большим скепсисом. А в декабре прошлого года Сергея можно было увидеть в сказке «Щелкунчик и четыре королевства».



Не так давно стало известно, что артисту наконец доверили главную роль. Он приступил к съемкам французской киноленты «Обыкновенная страсть». Надеемся, на этот раз актерские способности танцора раскроются в полной мере и будут по достоинству оценены. Тем более что в последнее время дела в балете складываются так себе… Сергей по-прежнему остается одним из лучших исполнителей в мире, но по собственной неосторожности лишается серьезных партий.

Слово не воробей

В конце 2018 года Полунин, в не столь отдаленном прошлом не одобрявший соцсети, активизировался в Инстаграме. Молодой человек вдруг стал интересоваться не только искусством, но и политической ситуацией в мире. Вполне возможно, что этому поспособствовало получение второго гражданства — российского. Сергей даже похвастался еще одним паспортом в своем аккаунте. Если к этой новости поклонники отнеслись позитивно, то новую татуировку и пафосные высказывания артиста поняли далеко не все.

Началось все с того, что в свой 29-й день рождения Полунин опубликовал пост, в котором благодарил за все президента РФ Владимира Путина.

Публикация была подготовлена сразу на двух языках — русском и английском. «Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!» — говорилось в посте, который впоследствии был удален (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Многие фолловеры решили, что страницу «плохого парня» русского балета взломали хакеры. Однако через несколько дней выяснилось, что скандально известный артист был предельно искренен. В конце ноября он представил поклонникам свою новую татуировку — на его груди, помимо шрамов, которые он нанес себе самостоятельно, красовался портрет российского лидера.

Танцор сделал татуировку с портретом Владимира Путина

«Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету», — подписал пост Полунин.

Политические предпочтения — личное дело каждого. И если на подобные посты подписчики могли закрыть глаза, то резонансные публикации, в которых Сергей оскорблял артистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией и высмеивал тучных людей, ему прощать никто не собирался.



В конце декабря прошлого года Полунин разместил на своей странице в Инстаграме пост, который многие пользователи Сети сочли «гомофобным». «Мужик должен быть мужиком на сцене. Уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергии создают баланс», — говорилось в публикации.



Затем Сергей довольно жестко высказался в адрес полных людей. «Предлагаю давать под********, когда видите жирных людей. Это поможет им и подтолкнет решиться скинуть жир. Нет уважения лентяям. Хватит сидеть на попе! Начните заниматься! Кто-то видел жирных Львов и львиц? Это не полезно, это некрасиво, это — лентяйство. Хватит жрать! Поднимите свою попу! Сходите на природу, начните упражняться или получайте под********», — заявлял танцор. Впоследствии он удалил этот пост, но спохватился слишком поздно — Сеть все помнит.

За свои слова пришлось отвечать. 14 января 2019 года Парижская Гранд-Опера отказалась от дальнейшего сотрудничества с Сергеем Полуниным.

Как отмечает газета The New York Times, такое решение было принято всего через двое суток после того, как было объявлено, что артист исполнит роль Зигфрида в постановке «Лебединое озеро».



«Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, художественный руководитель балетной труппы Орели Дюпон решила отозвать приглашение артисту. Его слова не соответствуют нашим ценностям», — говорилось в официальном аккаунте Парижской Оперы в Твиттере. Многие артисты балета поддержали руководство театра.



Последние несколько недель мировые СМИ обсуждают скандальные поступки Сергея Полунина

События последних месяцев не на шутку встревожили поклонников таланта Полунина. Одни считают, что молодой человек намеренно ведет себя вызывающе. Таким образом он якобы хочет привлечь к себе внимание публики. Другие же переживают за эмоциональное состояние артиста, который в прошлом долгое время боролся с депрессией.



Сам Сергей пока хранит молчание. Буквально на днях он вернулся в Инстаграм, но на его странице пока есть одна-единственная публикация и та без подписи. Станет ли Полунин после неудач более сдержанным, скажутся ли эти бури на его творчестве, покажет время. Одно можно сказать наверняка: Полунин обладает не просто талантом, а уникальным даром, которым хочется наслаждаться еще долго. Хотелось бы, чтобы так и было.