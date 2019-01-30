Маленький принц Джордж представился незнакомой женщине другим именем

На днях пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта гостили у своей бабушки Кэрол Миддлтон в Беркшире. Когда титулованные брат и сестра играли у ручья, их заметила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку. Женщина, решившая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту газеты The Sun, какой была встреча с сыном и дочерью герцога и герцогини Кембриджских.
«Полицейский попросил меня не фотографировать детей, и я этого не стала делать. Я решила проявить дружелюбие и немного поговорила с Джорджем. Разумеется, я прекрасно знала, кто он, но все же спросила, как его зовут. К моему удивлению, он ответил с широкой улыбкой на лице: ''Мое имя Арчи''», — поведала женщина.
Она, к слову, так и не поняла, почему принц представился чужим именем. Британка предположила, что малыш просто-напросто придумал прозвище — так поступают многие дети его возраста.