Маленький принц Джордж представился незнакомой женщине другим именем

В свои пять лет принц Джордж прекрасно понимает, что с незнакомыми людьми не стоит откровенничать. Во время недавней прогулки с мальчиком побеседовала жительница Англии, спросив, как же его зовут. Ответ юного наследника престола ее удивил.

1 2 3 4 5 Во время прогулки в Беркшире с сестрой и бабушкой принц Джордж пообщался с незнакомой женщиной

На днях пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта гостили у своей бабушки Кэрол Миддлтон в Беркшире. Когда титулованные брат и сестра играли у ручья, их заметила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку. Женщина, решившая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту газеты The Sun, какой была встреча с сыном и дочерью герцога и герцогини Кембриджских.

По словам британки, мальчик сам подбежал к ней и попросил погладить ее питомца. Она, конечно же, сразу узнала ребенка и разрешила ему это сделать.

«Полицейский попросил меня не фотографировать детей, и я этого не стала делать. Я решила проявить дружелюбие и немного поговорила с Джорджем. Разумеется, я прекрасно знала, кто он, но все же спросила, как его зовут. К моему удивлению, он ответил с широкой улыбкой на лице: ''Мое имя Арчи''», — поведала женщина.



Она, к слову, так и не поняла, почему принц представился чужим именем. Британка предположила, что малыш просто-напросто придумал прозвище — так поступают многие дети его возраста.