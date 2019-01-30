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Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним экс-участником группы One Direction

Журналистам больше не интересны 45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц. Сегодня стало известно о звездной паре с еще большей разницей в возрасте. 

Наоми Кэмпбелл ежедневно получает тысячи комплиментов в свой адрес, в том числе и от подписчиков в Инстаграме. Одним из них оказался бывший солист группы One Direction Лиам Пейн. «Совершенство во плоти», — написал 25-летний музыкант под одним из снимков 48-летней супермодели, а через несколько дней смог лично сказать ей эти слова на свидании.

Именно так западные журналисты расценили их совместное появление на концерте рэпера Davido в Лондоне. Папарацци в тот день пропустили их встречу (и теперь кусают локти), но в Сети есть видео, на котором можно разглядеть, как Лиам приобнимает Наоми за талию.

Кэмпбелл и Пейн пока никак не комментируют свои отношения, но интернет-пользователи уже вовсю обсуждают роман Черной Пантеры и бывшего мужа Шерил Коул, с которой он развелся летом 2018 года.

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30 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Наоми Кэмпбелл, Лиам Пейн

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