Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним экс-участником группы One Direction

Журналистам больше не интересны 45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц. Сегодня стало известно о звездной паре с еще большей разницей в возрасте.



1 2 3 ... 8 Наоми Кэмпбелл закрутила роман с мужчиной моложе нее на 23 года

Наоми Кэмпбелл ежедневно получает тысячи комплиментов в свой адрес, в том числе и от подписчиков в Инстаграме. Одним из них оказался бывший солист группы One Direction Лиам Пейн. «Совершенство во плоти», — написал 25-летний музыкант под одним из снимков 48-летней супермодели, а через несколько дней смог лично сказать ей эти слова на свидании.



Именно так западные журналисты расценили их совместное появление на концерте рэпера Davido в Лондоне. Папарацци в тот день пропустили их встречу (и теперь кусают локти), но в Сети есть видео, на котором можно разглядеть, как Лиам приобнимает Наоми за талию.



Кэмпбелл и Пейн пока никак не комментируют свои отношения, но интернет-пользователи уже вовсю обсуждают роман Черной Пантеры и бывшего мужа Шерил Коул, с которой он развелся летом 2018 года.

