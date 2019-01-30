Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним экс-участником группы One Direction

Наоми Кэмпбелл ежедневно получает тысячи комплиментов в свой адрес, в том числе и от подписчиков в Инстаграме. Одним из них оказался бывший солист группы One Direction Лиам Пейн. «Совершенство во плоти», — написал 25-летний музыкант под одним из снимков 48-летней супермодели, а через несколько дней смог лично сказать ей эти слова на свидании.
Именно так западные журналисты расценили их совместное появление на концерте рэпера Davido в Лондоне. Папарацци в тот день пропустили их встречу (и теперь кусают локти), но в Сети есть видео, на котором можно разглядеть, как Лиам приобнимает Наоми за талию.
Кэмпбелл и Пейн пока никак не комментируют свои отношения, но интернет-пользователи уже вовсю обсуждают роман Черной Пантеры и бывшего мужа Шерил Коул, с которой он развелся летом 2018 года.
Ну и прекрасно.Молодец.Жизнь одна.