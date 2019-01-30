27 ноября поклонники тенниса по всему миру замерли у телеэкранов – в прямом эфире транслировали поединок, в котором сошлись Рафаэль Надаль и Нован Джокович. Два часа и пять минут лучшие теннисисты планеты сражались за звание сильнейшего, которое по итогу трех сетов досталось сербу.
Испанец упустил победу и все же счастлив в эти дни как никогда раньше. Как сообщает издание Hola!, после игры 32-летний спортсмен сделал предложение своей девушке, и она ответила согласием.
Рафаэль Надаль и Мария Перелло знакомы с самого детства, а встречаются и живут вместе уже 14 лет. Будущая сеньора Надаль старается держаться подальше от мира знаменитостей, не стремится к славе и даже матчи своего возлюбленного посещает редко. Их свадьба состоится уже этой осенью и пройдет на Майорке.
Теннисист Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке после 14 лет отношений
27 ноября поклонники тенниса по всему миру замерли у телеэкранов – в прямом эфире транслировали поединок, в котором сошлись Рафаэль Надаль и Нован Джокович. Два часа и пять минут лучшие теннисисты планеты сражались за звание сильнейшего, которое по итогу трех сетов досталось сербу.
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