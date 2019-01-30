Каждая женщина, которая носит под сердцем ребенка, задумывается о том, как пройдут ее роды. Многие будущие мамы с ужасом думают о том, что им могут назначить кесарево сечение. Однако кое-то, напротив, уповает на операцию, чтобы долго не мучиться.
Распространено опасение, что, однажды родив с помощью кесарева сечения, о естественном появлении детей на этот свет можно забыть. Woman.ru изучил опыт звездных мам, которые не единожды, не дважды и даже не трижды пережили искусственные роды, и спросил у руководителя центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины, врача-гинеколога Клинической больницы МЕДСИ Екатерины Жумановой, чего можно ждать от кесарева сечения.
Оправданы ли страхи будущих мам и насколько вредным для здоровья женщины может быть оперативное родоразрешение — читайте в нашем материале.
Бэкхем, Самойлова, Джоли и другие звезды, которым делали кесарево сечение больше двух раз
Каждая женщина, которая носит под сердцем ребенка, задумывается о том, как пройдут ее роды. Многие будущие мамы с ужасом думают о том, что им могут назначить кесарево сечение. Однако кое-то, напротив, уповает на операцию, чтобы долго не мучиться.
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