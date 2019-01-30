Бэкхем, Самойлова, Джоли и другие звезды, которым делали кесарево сечение больше двух раз

Многие женщины, готовящиеся стать мамами, как огня боятся словосочетания «кесарево сечение». Им кажется, что, не пережив естественные роды, они не смогут в полной мере познать трудности и радости материнства. Впрочем, есть и те, кто сознательно просит врачей об операции. Вспомнив звезд, которые не раз перенесли кесарево сечение, Woman.ru разузнал у специалистов, так ли опасны искусственные роды.



1 2 3 ... 22 Виктория Бэкхем — четыре кесаревых сечения

Среди знаменитостей Виктория Бэкхем, пожалуй, является рекордсменкой по числу сделанных кесаревых сечений. Все четверо детей знаменитости — сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер — появились на свет искусственным путем

Каждая женщина, которая носит под сердцем ребенка, задумывается о том, как пройдут ее роды. Многие будущие мамы с ужасом думают о том, что им могут назначить кесарево сечение. Однако кое-то, напротив, уповает на операцию, чтобы долго не мучиться.



Распространено опасение, что, однажды родив с помощью кесарева сечения, о естественном появлении детей на этот свет можно забыть. Woman.ru изучил опыт звездных мам, которые не единожды, не дважды и даже не трижды пережили искусственные роды, и спросил у руководителя центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины, врача-гинеколога Клинической больницы МЕДСИ Екатерины Жумановой, чего можно ждать от кесарева сечения.



Оправданы ли страхи будущих мам и насколько вредным для здоровья женщины может быть оперативное родоразрешение — читайте в нашем материале.

