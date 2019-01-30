Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Деспоты не меняются»: певица Алена Кравец объяснила, почему вновь разводится с мужем

На днях стало известно о том, что 33-летнаяя Алена Кравец снова рассталась со своим супругом Русланом. Артистка рассказала, из-за чего же на этот раз распалась семья.

Отношения Алены Кравец и ее мужа Руслана напоминают сюжет бразильской мыльной оперы. Несколько лет назад певица и бизнесмен развелись в первый раз. Алена не смогла простить Руслана за то, что он поднял на нее руку прямо на глазах у их общей дочери Даниеллы. Через некоторое время артистка забыла об этой обиде и повторно вступила в брак с предпринимателем. Семейное счастье было недолгим: не так давно стало известно, что Кравец вновь уходит от мужа. Как ранее утверждала Алена, разлад произошел из-за измены Руслана.

Конфликт не удалось решить мирно. Бизнесмен запретил жене видеться с их 12-летней дочерью. На днях Алена объяснила, почему на этот раз воссоединения не будет. Певица рассказала порталу Teleprogramma.pro, что поступила необдуманно, дав бизнесмену еще один шанс.

«Мой муж переступил ту черту, за которой уже невозможно простить! И я, как бы ни было мне больно и неприятно об этом говорить, вынуждена была подать на развод», — поведала знаменитость.

По словам Кравец, характер супруга остался таким же, как и ранее, несмотря на то, что после первого разрыва он вдруг стал красиво ухаживать за ней. «Деспоты не меняются! Они лишь могут мимикрировать на время, маскируясь и принимая иные личины, но суть их остается прежней. И тогда они наносят самый болезненный удар, который не может вынести ни одна мать — запрещают видеться с собственным ребенком!» — поделилась Алена с журналистами издания.

Известно, что в настоящее время знаменитость готовит все необходимые для бракоразводного процесса документы.  

Перейти к обсуждению 3


30 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Что это за актриса/певица такая? Ртом песни поёт или лицом в кино снимается?

  • да ничем кроме появления на ток-шоу не знаменита

  • Объясните мне почему эта девушка всегда в парике? Не жарко ей, не чешется под ним? Я прикола не понимаю. Видела как то ее фото без него. Нормальные же волосы у нее. Русая она. Развод её мало кому интересен. Походит сейчас снова по шоу. Как же достали эти тупые передачи- разводы, кто с кем спит, детекторы лжи. Страна тупеет 👎

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 403

Новое за три дня

12 новых тем

Популярное за три дня

12 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.