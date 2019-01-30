«Деспоты не меняются»: певица Алена Кравец объяснила, почему вновь разводится с мужем

На днях стало известно о том, что 33-летнаяя Алена Кравец снова рассталась со своим супругом Русланом. Артистка рассказала, из-за чего же на этот раз распалась семья.

1 2 3 4 5 Алена Кравец рассказала, почему ушла от мужа Руслана

Отношения Алены Кравец и ее мужа Руслана напоминают сюжет бразильской мыльной оперы. Несколько лет назад певица и бизнесмен развелись в первый раз. Алена не смогла простить Руслана за то, что он поднял на нее руку прямо на глазах у их общей дочери Даниеллы. Через некоторое время артистка забыла об этой обиде и повторно вступила в брак с предпринимателем. Семейное счастье было недолгим: не так давно стало известно, что Кравец вновь уходит от мужа. Как ранее утверждала Алена, разлад произошел из-за измены Руслана.



Конфликт не удалось решить мирно. Бизнесмен запретил жене видеться с их 12-летней дочерью. На днях Алена объяснила, почему на этот раз воссоединения не будет. Певица рассказала порталу Teleprogramma.pro, что поступила необдуманно, дав бизнесмену еще один шанс.

«Мой муж переступил ту черту, за которой уже невозможно простить! И я, как бы ни было мне больно и неприятно об этом говорить, вынуждена была подать на развод», — поведала знаменитость.

По словам Кравец, характер супруга остался таким же, как и ранее, несмотря на то, что после первого разрыва он вдруг стал красиво ухаживать за ней. «Деспоты не меняются! Они лишь могут мимикрировать на время, маскируясь и принимая иные личины, но суть их остается прежней. И тогда они наносят самый болезненный удар, который не может вынести ни одна мать — запрещают видеться с собственным ребенком!» — поделилась Алена с журналистами издания.



Известно, что в настоящее время знаменитость готовит все необходимые для бракоразводного процесса документы.