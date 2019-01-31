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Кейт Миддлтон разрешила маленькой девочке потрогать свои волосы

На днях Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом побывала в Шотландии. Во время официального визита титулованные супруги успели пообщаться с поклонниками, среди которых были и дети.
  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон осчастливила юную поклонницу во время недавнего визита в Шотландию
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Большинство представителей британской королевской семьи ограничиваются лишь рукопожатиями во время встреч с обычными людьми. Впрочем, некоторые титулованные особы не позволяют себе и этого. Например, принцесса Анна никогда не жмет руки поклонникам, не говоря уже об объятиях.

Однако 37-летняя Кейт Миддлтон совсем не против подобного общения с фанатами. На днях герцогиня Кембриджская и ее муж приехали в шотландский город Данди, где приняли участие в открытии филиала музея Виктории и Альберта.

Перед началом торжественной церемонии Кэтрин встретилась с собравшимися на мероприятии поклонниками — среди них были и маленькие дети.

Одна из девочек очаровала герцогиню своей непосредственностью, попросив потрогать ее волосы. Кейт не стала отказывать малышке и нагнулась пониже, чтобы та смогла погладить роскошную шевелюру. Этот милый момент успели запечатлеть многочисленные фотографы.

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31 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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