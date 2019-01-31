Кейт Миддлтон разрешила маленькой девочке потрогать свои волосы

На днях Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом побывала в Шотландии. Во время официального визита титулованные супруги успели пообщаться с поклонниками, среди которых были и дети.

1 2 3 4 5 Кейт Миддлтон осчастливила юную поклонницу во время недавнего визита в Шотландию

Большинство представителей британской королевской семьи ограничиваются лишь рукопожатиями во время встреч с обычными людьми. Впрочем, некоторые титулованные особы не позволяют себе и этого. Например, принцесса Анна никогда не жмет руки поклонникам, не говоря уже об объятиях.



Однако 37-летняя Кейт Миддлтон совсем не против подобного общения с фанатами. На днях герцогиня Кембриджская и ее муж приехали в шотландский город Данди, где приняли участие в открытии филиала музея Виктории и Альберта.

Перед началом торжественной церемонии Кэтрин встретилась с собравшимися на мероприятии поклонниками — среди них были и маленькие дети.

Одна из девочек очаровала герцогиню своей непосредственностью, попросив потрогать ее волосы. Кейт не стала отказывать малышке и нагнулась пониже, чтобы та смогла погладить роскошную шевелюру. Этот милый момент успели запечатлеть многочисленные фотографы.