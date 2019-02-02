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«С мужчиной должно быть хорошо»: Алена Хмельницкая поделилась романтичным кадром с молодым возлюбленным

Вскоре после расставания с Тиграном Кеосаяном Алена Хмельницкая начала встречаться с Александром Синюшиным, который младше нее на 12 лет. На днях актриса опубликовала на своей странице в Инстаграме совместную фотографию с бойфрендом.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян развелись почти пять лет назад. С тех пор оба успели устроить личную жизнь. Режиссер женился на главном редакторе телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, а актриса начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным. 48-летняя звезда фильма «Три полуграции» не раз подчеркивала, что счастлива в отношениях с 35-летним предпринимателем.

На днях Алена вновь заговорила о любви к Александру. Знаменитость опубликовала в Инстаграме совместный кадр с избранником, на котором она его нежно обнимает на фоне заката.

Хмельницкая решила подписать снимок известной цитатой авторства Мэрилин Монро: «С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Поклонники кинозвезды засыпали ее комплиментами и отметили, что Алена и Александр идеально подходят друг другу. «Красивая Алена! Будьте всегда такой счастливой с таким мужчиной», «Алена, ты достойна самого лучшего. Смотрю на вас и глаз не отвести. Красивая пара — как одно целое», «Алена, какой красивый и приятный у вас мужчина. Вы с ним прямо светитесь от счастья», — написали фолловеры.

Отметим, что Хмельницкая и Синюшин встречаются уже несколько лет. В прошлом знаменитость признавалась, что ее дочери Александра и Ксения прекрасно ладят с предпринимателем, у которого также есть ребенок от предыдущих отношений.  

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Starface, Persona Stars

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Классный намек ...на бывшие отношения, видимо....

  • Бабенки на пороге климакса все как сговорились.Понаходили каких-то пацанов,лет на 10-20 моложе. Жалко все это выглядит и недостойно...уж лучше и правда одной.

  • Гость

    Бабенки на пороге климакса все как сговорились. Понаходили каких-то пацанов,лет на 10-20 моложе. Жалко все это выглядит и недостойно...уж лучше и правда одной.

    Какой пацан, ему 36 лет уже , мужик к сороковнику приближается, а у вас всё пацан.Да и внешне он выглядит как её ровесник. Вот вы и сидите одна, а она будет с человеком,который ей нравится и с которым ей хорошо.

  • Почему-то рада за нее)

  • Гость

    Бабенки на пороге климакса все как сговорились.Понаходили каких-то пацанов,лет на 10-20 моложе. Жалко все это выглядит и недостойно...уж лучше и правда одной.

    Мадам. в вашем тексте много логических несоответствий. Во-первых не бывает разницы 10-20 лет. Бывает или 10 или 20. Разница в 10 лет вполне нормальная и приемлемая. Разница в 20 лет - это совсем другое, хотя тоже бывает, что люди хорошо себя чувствуют вместе и с этой разницей. Во-вторых, ему 36. Я не видела еще пацанов в 36 лет. Он уже дядечка по возрасту, при чем не первой свежести дядечка. А вот если вы одна и вам лучше одной, и вы по каким-то причинам не можете разрешить себе мужчину младше, то это целиком ваша проблема. А не чье-то недостойное поведение.

  • Радс щс Алёну, мне она нравится!

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