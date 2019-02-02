«С мужчиной должно быть хорошо»: Алена Хмельницкая поделилась романтичным кадром с молодым возлюбленным

Вскоре после расставания с Тиграном Кеосаяном Алена Хмельницкая начала встречаться с Александром Синюшиным, который младше нее на 12 лет. На днях актриса опубликовала на своей странице в Инстаграме совместную фотографию с бойфрендом.

1 2 3 4 5 Алена Хмельницкая опубликовала нежную фотографию с бойфрендом

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян развелись почти пять лет назад. С тех пор оба успели устроить личную жизнь. Режиссер женился на главном редакторе телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, а актриса начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным. 48-летняя звезда фильма «Три полуграции» не раз подчеркивала, что счастлива в отношениях с 35-летним предпринимателем.

На днях Алена вновь заговорила о любви к Александру . Знаменитость опубликовала в Инстаграме совместный кадр с избранником, на котором она его нежно обнимает на фоне заката.

Хмельницкая решила подписать снимок известной цитатой авторства Мэрилин Монро: «С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Поклонники кинозвезды засыпали ее комплиментами и отметили, что Алена и Александр идеально подходят друг другу. «Красивая Алена! Будьте всегда такой счастливой с таким мужчиной», «Алена, ты достойна самого лучшего. Смотрю на вас и глаз не отвести. Красивая пара — как одно целое», «Алена, какой красивый и приятный у вас мужчина. Вы с ним прямо светитесь от счастья», — написали фолловеры.



Отметим, что Хмельницкая и Синюшин встречаются уже несколько лет. В прошлом знаменитость признавалась, что ее дочери Александра и Ксения прекрасно ладят с предпринимателем, у которого также есть ребенок от предыдущих отношений.