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Королеве Елизавете II приходилось спать на диване в комнате прислуги

92-летняя Елизавета II, как и полагается монаршей особе, всегда держала определенную дистанцию в общении со своим помощниками. Однако некоторое время назад королеве пришлось забыть обо всех формальностях и переночевать в комнате слуг.

Считается, что Елизавета II и ее родственники всегда жили в максимально комфортных условиях. Однако королева, несмотря на свой статус, могла совершенно спокойно пойти спать в комнату прислуги. Интересно, что правительнице Великобритании приходилось довольствоваться обычным диваном, а не удобной кроватью.

Как сообщает британская газета The Daily Mail, такая ситуация произошла несколько лет назад, когда монархиня остановилась в своей официальной резиденции в Эдинбурге — Холирудском дворце.

Елизавета II никак не могла уснуть из-за того, что за соседней стенкой очень громко выясняли отношения ее портнихи Пегги Хот и Мэй Прентис.

Королева, разумеется, могла бы возмутиться и отчитать обеих помощниц, но делать этого не стала. Чтобы ни с кем не портить отношения, она просто-напросто решила провести ночь в комнате у слуг.

«Никто не мог поверить своим глазам, когда королева спустилась в своей ночной рубашке с одеялом в руках. Она расположилась на диване и просто сказала: ''Мне нужно немного отдохнуть''», — сообщила изданию одна из бывших коллег мисс Хот, скончавшейся в начале этого года в возрасте 89 лет.

Инсайдеры рассказали, что Елизавета II всегда была очень привязана к Пегги. Только поэтому титулованная особа не стала вступать в конфликт с подчиненной.  

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А она не человек, что ли? Стереотипы о королевских особах - это такая глупость.

  • Глазам своим не верю! Статья вышла почти час назад, а гадостей в адрес М. Маркл еще ни одной не написали! Офигеть!😳😳😳

  • Я тоже в шоках🤣 Сейчас понабегут и начнут строчить: «Ах какая женщина! Какая простая! Какая молодец! Не то, что Меган Маркл..» и далее фантазии на тему Меган😆

  • А такие как вы набегут и начнут вопить (уже начали): "Да вы это все от зависти к маркл, вы все толстые неудачницы!"

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