Королеве Елизавете II приходилось спать на диване в комнате прислуги

Считается, что Елизавета II и ее родственники всегда жили в максимально комфортных условиях. Однако королева, несмотря на свой статус, могла совершенно спокойно пойти спать в комнату прислуги. Интересно, что правительнице Великобритании приходилось довольствоваться обычным диваном, а не удобной кроватью.
Как сообщает британская газета The Daily Mail, такая ситуация произошла несколько лет назад, когда монархиня остановилась в своей официальной резиденции в Эдинбурге — Холирудском дворце.
Елизавета II никак не могла уснуть из-за того, что за соседней стенкой очень громко выясняли отношения ее портнихи Пегги Хот и Мэй Прентис.
«Никто не мог поверить своим глазам, когда королева спустилась в своей ночной рубашке с одеялом в руках. Она расположилась на диване и просто сказала: ''Мне нужно немного отдохнуть''», — сообщила изданию одна из бывших коллег мисс Хот, скончавшейся в начале этого года в возрасте 89 лет.
Инсайдеры рассказали, что Елизавета II всегда была очень привязана к Пегги. Только поэтому титулованная особа не стала вступать в конфликт с подчиненной.