Королеве Елизавете II приходилось спать на диване в комнате прислуги

92-летняя Елизавета II, как и полагается монаршей особе, всегда держала определенную дистанцию в общении со своим помощниками. Однако некоторое время назад королеве пришлось забыть обо всех формальностях и переночевать в комнате слуг.

1 2 3 4 5 В прошлом Елизавете II приходилось ночевать в комнате у своих слуг

Считается, что Елизавета II и ее родственники всегда жили в максимально комфортных условиях. Однако королева, несмотря на свой статус, могла совершенно спокойно пойти спать в комнату прислуги. Интересно, что правительнице Великобритании приходилось довольствоваться обычным диваном, а не удобной кроватью.



Как сообщает британская газета The Daily Mail, такая ситуация произошла несколько лет назад, когда монархиня остановилась в своей официальной резиденции в Эдинбурге — Холирудском дворце.



Елизавета II никак не могла уснуть из-за того, что за соседней стенкой очень громко выясняли отношения ее портнихи Пегги Хот и Мэй Прентис.

Королева, разумеется, могла бы возмутиться и отчитать обеих помощниц, но делать этого не стала. Чтобы ни с кем не портить отношения, она просто-напросто решила провести ночь в комнате у слуг.

«Никто не мог поверить своим глазам, когда королева спустилась в своей ночной рубашке с одеялом в руках. Она расположилась на диване и просто сказала: ''Мне нужно немного отдохнуть''», — сообщила изданию одна из бывших коллег мисс Хот, скончавшейся в начале этого года в возрасте 89 лет.



Инсайдеры рассказали, что Елизавета II всегда была очень привязана к Пегги. Только поэтому титулованная особа не стала вступать в конфликт с подчиненной.