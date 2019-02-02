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«Я всегда была честна с мужем»: Собчак отреагировала на слухи о проблемах в браке с Виторганом

Российская пресса не первую неделю обсуждает кризис в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана. Телеведущая не раз намекала на то, что в ее жизни действительно настал непростой период. В новом интервью медиадива наконец высказалась на больную тему.
  • Ксения Собчак, Максим Виторган
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    В программе «Эксклюзив» Ксения Собчак рассказала о своем детстве, прошлых романах и отношениях с Максимом Виторганом
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Личная жизнь 37-летней Ксении Собчак — одна из самых обсуждаемых сегодня тем. В СМИ писали о том, что в семье знаменитости якобы произошел разлад из-за ее возможного романа с режиссером Константином Богомоловым. Сами селебы подобные слухи предпочли не комментировать, что только еще сильнее подогрело интерес общественности.

На днях медиадива все же решила откровенно рассказать о том, что сейчас происходит в ее личной жизни. В интервью Дмитрию Борисову для программы «Эксклюзив» Ксения Собчак призналась, что столкнулась с трудным жизненным этапом. Журналистка призналась, что тему возможного развода в настоящее время не готова обсуждать с большим количеством людей.

«Единственное, что могу сказать точно: я всегда была откровенна и честна с моим мужем. Для меня важно, что он с пониманием относится к тому, что у нас сейчас происходит», — сообщила Собчак Борисову.

Ксения ясно дала понять, что проблем в общении с супругом у нее не возникает, несмотря на всевозможные слухи. По словам телеведущей, актер навсегда останется для нее близким человеком, независимо от обстоятельств.

«Максим — папа нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники, близкие люди. Думаю, это очень важно. <…> Мне кажется, независимо от проблем, которые есть у людей, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения», — поведала знаменитость.

Дмитрий Борисов поинтересовался у Ксении Собчак, что она скажет сыну, если вдруг их отношения с Максимом Виторганом зайдут в тупик. Телеведущая призналась, что в такой ситуации сделает все, чтобы Платон оставался счастливым. К слову, журналистка назвала мужа прекрасным отцом. По словам Ксении, Максим много времени проводит с малышом — водит на плавание, разучивает с ним английские слова.

Ведущий шоу «Эксклюзив» пытался узнать у гостьи, что же в действительности ее связывает с Константином Богомоловым. На эти вопросы она, по собственному признанию, пока не готова отвечать.  

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, TASS

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Значит, развод.

  • Завтра иду на интервью в Газпром ...Если возьмут - Ксюхе совершенно нечего бояться развода ...На подхвате буду Я!! ...

  • Жалко,Макс на мужика хоть похож,А режиссер этот на комара какого-то...

  • Неужели эта тема кого то волнует?! Мне вот глубоко безразлично с кем спит Собчак! В стране столько проблем и людей, которые действительно заслуживают внимания и сочувствия! Если наши "журналисты" не видят более интересных тем, то очень жаль нашу журналистику и страну....

  • Гость

    Жалко,Макс на мужика хоть похож,А режиссер этот на комара какого-то...

    Не думаю, что режиссер будет продолжать отношения с ней. Тем более жениться. Это уж совсем глупо было бы. Попиарился маленько, получил в нос и свободен.

  • Гость

    Жалко,Макс на мужика хоть похож,А режиссер этот на комара какого-то...

    Да мне кажется, она и не развелась бы. Виторган написал в инсте - гештальт закрыт. Думаю, он развода хочет. Она сваляла большого дурака.

  • Гость

    Жалко,Макс на мужика хоть похож,А режиссер этот на комара какого-то...

    Жалеть потом будет, а пока даже не понимает, что творит. А я думала, она умнее.

  • Гость

    Неужели эта тема кого то волнует?! Мне вот глубоко безразлично с кем спит Собчак! В стране столько проблем и людей, которые действительно заслуживают внимания и сочувствия! Если наши "журналисты" не видят более интересных тем, то очень жаль нашу журналистику и страну....

    Вы сейчас находитесь на желтом мусорном сайтике для скучающих дам за... много. Ваш пафос тут просто смешон. Более интересные темы надо искать на других ресурсах, коих бесчисленное количество. А это лавочка для сплетен, тут именно такие вот темы и обсуждают. Это все равно как в палатке с шаурмой жаловаться, что вам шампанское подали недостаточно охлажденным и устрицы не первой свежести.

  • Гость

    Да мне кажется, она и не развелась бы. Виторган написал в инсте - гештальт закрыт. Думаю, он развода хочет. Она сваляла большого дурака.

    Она думала, что ее муж полный алень, а она гениальный манипулятор. Ошиблась.

  • Жалеть потом будет, а пока даже не понимает, что творит. А я думала, она умнее.Нет, она совсем не умная. Её интервью слушать невозможно. Но я думала она по жизни хваткая. Я думаю, она бы хотела свободных отношений. Может, думала Виторган прогнется, стерпит. Переписку стерпел же. А он бац - и оказался порядочным мужиком. Ей видно с такими дело иметь не приходилось. Ну ломать не строить. Быстро семью развалила.

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