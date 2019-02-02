«Я всегда была честна с мужем»: Собчак отреагировала на слухи о проблемах в браке с Виторганом

Российская пресса не первую неделю обсуждает кризис в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана. Телеведущая не раз намекала на то, что в ее жизни действительно настал непростой период. В новом интервью медиадива наконец высказалась на больную тему.

1 2 3 4 5 В программе «Эксклюзив» Ксения Собчак рассказала о своем детстве, прошлых романах и отношениях с Максимом Виторганом

Личная жизнь 37-летней Ксении Собчак — одна из самых обсуждаемых сегодня тем. В СМИ писали о том, что в семье знаменитости якобы произошел разлад из-за ее возможного романа с режиссером Константином Богомоловым. Сами селебы подобные слухи предпочли не комментировать, что только еще сильнее подогрело интерес общественности.



На днях медиадива все же решила откровенно рассказать о том, что сейчас происходит в ее личной жизни. В интервью Дмитрию Борисову для программы «Эксклюзив» Ксения Собчак призналась, что столкнулась с трудным жизненным этапом. Журналистка призналась, что тему возможного развода в настоящее время не готова обсуждать с большим количеством людей.

«Единственное, что могу сказать точно: я всегда была откровенна и честна с моим мужем. Для меня важно, что он с пониманием относится к тому, что у нас сейчас происходит», — сообщила Собчак Борисову.

Ксения ясно дала понять, что проблем в общении с супругом у нее не возникает, несмотря на всевозможные слухи. По словам телеведущей, актер навсегда останется для нее близким человеком, независимо от обстоятельств.



«Максим — папа нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники, близкие люди. Думаю, это очень важно. <…> Мне кажется, независимо от проблем, которые есть у людей, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения», — поведала знаменитость.



Дмитрий Борисов поинтересовался у Ксении Собчак, что она скажет сыну, если вдруг их отношения с Максимом Виторганом зайдут в тупик. Телеведущая призналась, что в такой ситуации сделает все, чтобы Платон оставался счастливым. К слову, журналистка назвала мужа прекрасным отцом. По словам Ксении, Максим много времени проводит с малышом — водит на плавание, разучивает с ним английские слова.



Ведущий шоу «Эксклюзив» пытался узнать у гостьи, что же в действительности ее связывает с Константином Богомоловым. На эти вопросы она, по собственному признанию, пока не готова отвечать.