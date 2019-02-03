«Четыре Шерлока в городе»: Андрей Аршавин сводил детей от Юлии Барановской на квест

На протяжении нескольких лет Андрей Аршавин не поддерживал связь со своими старшими детьми, которых ему родила Юлия Барановская. Телеведущая не раз признавалась, что ей больно за сыновей и дочь. Похоже, футболист все же признал ошибки прошлого и возобновил общение с 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летний Арсением.
В середине января Андрей поделился на своей странице в соцсети снимком с сыновьями, сделанном в кафе. Он отметил, что мальчики — его маленькие копии.
Теперь же футболист сводил старших детей на квест «Клаустрофобия», созданный по мотивам книг о приключениях Шерлока Холмса.
Судя по фотографии, ребята остались довольны совместным времяпрепровождением с отцом. Поклонники Андрея похвалили его за то, что он начал проводить время с сыновьями и дочерью от предыдущих отношений. По мнению фолловеров, Аршавин правильно делает, что наверстывает упущенное.