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«Четыре Шерлока в городе»: Андрей Аршавин сводил детей от Юлии Барановской на квест

Юлия Барановская не раз сетовала на то, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не принимает участия в воспитании их сыновей и дочери. Судя по всему, 37-летний футболист решил исправиться и наладить отношения с детьми.

На протяжении нескольких лет Андрей Аршавин не поддерживал связь со своими старшими детьми, которых ему родила Юлия Барановская. Телеведущая не раз признавалась, что ей больно за сыновей и дочь. Похоже, футболист все же признал ошибки прошлого и возобновил общение с 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летний Арсением.

В середине января Андрей поделился на своей странице в соцсети снимком с сыновьями, сделанном в кафе. Он отметил, что мальчики — его маленькие копии.

Теперь же футболист сводил старших детей на квест «Клаустрофобия», созданный по мотивам книг о приключениях Шерлока Холмса.

Андрей опубликовал фото с Артемом, Арсением и Яной и подписал его: «4 Sherlocks in town!» («Четыре Шерлока в городе», — прим. Woman.ru).

Судя по фотографии, ребята остались довольны совместным времяпрепровождением с отцом. Поклонники Андрея похвалили его за то, что он начал проводить время с сыновьями и дочерью от предыдущих отношений. По мнению фолловеров, Аршавин правильно делает, что наверстывает упущенное.  

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03 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Getty Images

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Пытается выслужится перед боссами из ФК Зенит, чтобы его оставили на тренерской должности юниорской сборной. Силет 5 лет, не шевелился , а тут прям событие. Детки какие хорошие. Юлия молодец. Видно, что хорошая мать

  • Замечательные дети! Они одинаково сильно похожи и на Юлю, и на него. Даже не поймешь, чья больше копия. Барановская судя по всему умная женщина, даже после стольких лет игнора, дети простили отца и вполне счастливые стоят рядом с ним)) ладно мелкий, а старшие ведь уже все понимают, могли бы и послать горе-папашу куда подальше. Это все заслуга Юли; делает все в интересах детей, несмотря на задетую гордость. А Аршавин прям жизнью потрепанный дядька, осунулся здорово. Надеюсь, жизнь с майором фсб его здорово отрезвила))) и он понял, на кого променял семью))

  • С детьми ходит, чтобы Алиску задеть? Мол посмотри, твоя дочь в игноре, а с бывшими я опять папочка. Лицемер

  • Гость

    Пытается выслужится перед боссами из ФК Зенит, чтобы его оставили на тренерской должности юниорской сборной. Силет 5 лет, не шевелился , а тут прям событие. Детки какие хорошие. Юлия молодец. Видно, что хорошая мать

    скорее всего вы правы. Но я надеюсь, что Аршавин чтото понял в жизни, не молодой уже- пора мозги иметь и понимать ценность детей, тем более таких замечательных.. Имхо, Аршавин - лучший футболист России за последние пару десятилетий, обидно, если человек с такими спортивными данными набит гумном внутри.

  • Гость

    С детьми ходит, чтобы Алиску задеть? Мол посмотри, твоя дочь в игноре, а с бывшими я опять папочка. Лицемер

    её дочь мала слишком, чтобы с ней ходить, и знать отца не знает, истерить будет,вот подрастет будет и с ней фоткаться, типо он хороший отец и зря на него все гонят.

  • Не важно, перед Зенитом выслужится ли, хорошо, что дало начальство ему такого пня. Расплодился, пусть воспитывает. Начнёт и втянется. Дети хорошие. И с Есенькой тоже надо общаться. Дети ни в чем не виноваты! Лучше поздно, чем никогда

  • Молодец Андрей!!!! Ещё бы и Юлей помирились и поженились !!!!

  • Комментаторы чужих судеб....займитесь своими жизнями и не завидуйте...и не злорадствуйте Вы сами то кто???!!! Подойдите к зеркалу и посмотрите...вопросы позадавайте себе судьи....и Комментаторы!,

  • Гость

    Молодец Андрей!!!! Ещё бы и Юлей помирились и поженились !!!!

    Господи, ну что за манера всех женить? Любители сказок. Встретился в кои веки раз с детьми . Это совершенно не значит, что у него остались хоть какие-то чувства к их матери.

  • "Майор ФСБ" наверно негодует, видя эти фотографии))

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