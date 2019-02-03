«Четыре Шерлока в городе»: Андрей Аршавин сводил детей от Юлии Барановской на квест

Юлия Барановская не раз сетовала на то, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не принимает участия в воспитании их сыновей и дочери. Судя по всему, 37-летний футболист решил исправиться и наладить отношения с детьми.

1 2 3 4 5 Андрей Аршавин сходил вместе с сыновьями и дочерью на квест

На протяжении нескольких лет Андрей Аршавин не поддерживал связь со своими старшими детьми, которых ему родила Юлия Барановская. Телеведущая не раз признавалась, что ей больно за сыновей и дочь. Похоже, футболист все же признал ошибки прошлого и возобновил общение с 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летний Арсением.



В середине января Андрей поделился на своей странице в соцсети снимком с сыновьями, сделанном в кафе. Он отметил, что мальчики — его маленькие копии.



Теперь же футболист сводил старших детей на квест «Клаустрофобия», созданный по мотивам книг о приключениях Шерлока Холмса.

Андрей опубликовал фото с Артемом, Арсением и Яной и подписал его: «4 Sherlocks in town!» («Четыре Шерлока в городе», — прим. Woman.ru).

Судя по фотографии, ребята остались довольны совместным времяпрепровождением с отцом. Поклонники Андрея похвалили его за то, что он начал проводить время с сыновьями и дочерью от предыдущих отношений. По мнению фолловеров, Аршавин правильно делает, что наверстывает упущенное.