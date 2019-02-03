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Как сегодня выглядит Денис Шаталин из сериала «Моя прекрасная няня»

28-летний Павел Сердюк, прославившийся благодаря роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня», давно ведет непубличный образ жизни. Однако 2 февраля актер появился в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

«Моя прекрасная няня» — один из самых популярных российских комедийных сериалов нулевых. Юный актер Павел Сердюк, сыгравший сына продюсера Максима Шаталина в исполнении Сергея Жигунова, моментально стал звездой. После завершения проекта парень поступил в ГИТИС, но в кино прекратил сниматься.

Поклонники гадали, чем же все это время занимался Сердюк. Последние несколько лет он не выходил в свет и забросил свои аккаунты в соцсетях. На днях Павел появился в студии шоу «Привет, Андрей!». В новом выпуске ведущий Андрей Малахов и звездные гости обсуждали популярный в интернете флешмоб 10-Year Challenge.

Первым делом собравшиеся обратили внимание на изменения во внешности актера. Он побрился наголо и отрастил густую бороду.

«Лет в 20 у меня произошел какой-то эмоциональный сбой в организме, из-за чего повыпадали волосы», — поведал Павел Сердюк.

В студии была и экс-супруга актера Анна Руднева. Бывшая участница группы «Ранетки» в шутку сказала, что Сердюк винит ее в «миграции волос». Молодой человек немного смутился, дав понять, что не хочет больше обсуждать эту тему. Павел отметил, что не горит желанием возвращаться в 2009 год — он предпочитает жить здесь и сейчас.  

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03 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото VK.com

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