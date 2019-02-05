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«Урок усвоил»: Александр Кокорин написал письмо, в котором признал вину за содеянное

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уже несколько месяцев находится под стражей в СИЗО Бутырка. Недавно стало известно, что в заключении футболист написал открытое письмо с извинениями за свое поведение.
  • Александр Кокорин
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    Находящийся под стражей Александр Кокорин написал письмо своим близким и фанатам
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Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие участники нашумевшего дела об избиении вот уже несколько месяцев находятся в следственном изоляторе, где дожидаются решения суда по делу о драке. На днях информационное агенство РИА Новости опубликовало письмо, написанное Кокориным в СИЗО. В нем футболист признает вину за содеянное и приносит извинения коллегам и фанатам.

«Здравствуйте. Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать им своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях», — говорится в письме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам спортсмена, он, как человек публичный, не должен был поступать так, как поступил. 

«Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта мы пожали друг другу руки, а впоследствии я публично извинился и готов загладить причиненный вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвящать своей семье», — написал Кокорин.

В конце письма нападающий «Зенита» поблагодарил близких и поклонников за поддержку. Футболист признался, что она важна для него «как в изоляторе, так и на свободе».

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05 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Михаил Терещенко/ТАСС

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