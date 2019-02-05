Елизавета II ответила на письмо школьника из Оренбургской области

Девятиклассник из Орска Иван Ворожейкин собирает автографы знаменитых личностей. Так, у 15-летнего юноши уже есть подписи Владимира Жириновского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и других известных людей. А совсем недавно коллекция школьника пополнилась письмом из Букингемского дворца.

Школьник из города Орск получил письмо из Букингемского дворца

Ученик школы в городе Орск Иван Ворожейкин стал настоящей звездой. Девятиклассник отправил письмо в Букингемский дворец, и спустя некоторое время ему пришел ответ.



Что именно было в послании — неизвестно. Скорее всего Елизавета II, а еще вероятнее ее помощница ответила на вежливое письмо русского школьника. Королевский автограф там вряд ли был. Всем известно, что правительнице Англии запрещено оставлять подпись не на документах государственной важности.



Что же, даже без автографа это письмо займет достойное место в коллекции Вани — там уже есть подписи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, политика Владимира Жириновского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Чехии Милоша Земана, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и еще сотни других известных личностей.



«Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф, об этом можно упомянуть между строк», — цитирует слова Ивана газета «Оренбуржье».

Девятиклассник также признался, что тексты своих писем он составляет самостоятельно на английском языке.

