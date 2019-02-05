Игра в имитацию: почему многие не верят в беременность Меган Маркл

После объявления о беременности общественность с еще более пристальным вниманием принялась следить за Меган Маркл, ставшей герцогиней Сассекской в мае прошлого года. Впрочем, не так давно выяснилось: далеко не все верят в то, что супруга принца Гарри вынашивает первенца сама. Разбираемся, откуда возникли такие подозрения.

Многие пользователи Сети с недоверием относятся к Меган Маркл

Меган Маркл на данный момент является одной из самых обсуждаемых и противоречивых фигур современности. Ее одинаково обожают и недолюбливают миллионы людей по всему миру. Кто-то считает ее жизнь сказкой (выйти замуж за красавца-принца — возможность, которая выпадает немногим), кто-то до сих пор верит, что брак актрисы-мулатки и сына будущего короля Великобритании — результат женского холодного расчета, а не огромной любви.

Казалось бы, беременность Меган должна была убедить хейтеров в искренности ее чувств к Гарри и изменить мнение недоброжелателей в отношении новоиспеченной королевской особы. Не тут-то было.

Всеобщий восторг после официального объявления Кенсингтонского дворца в середине октября сменился новой волной негатива. Маркл постоянно критикуют за нарушение официального протокола и обвиняют в желании привлечь как можно больше внимания к своему интересному положению — герцогине достается и за излишне смелые наряды, и за привычку держать руки на округлившемся животе. Дошло до того, что пользователи Твиттера запустили хэштег #megxit, под которым публикуются обличающие Меган посты, многие из которых касаются… ее беременности. Да-да, общественность ставит под сомнение, что своего первенца экс-актриса вынашивает сама. Мол, королевская особа и ее супруг воспользовались услугами суррогатной матери, а сама Маркл не снимает накладной живот, чтобы избежать скандала.

Существует теория, согласно которой первенца герцогини вынашивает суррогатная мать

Сложно поверить, что подобное действительно возможно в королевской семье, столетиями оберегавшей свои традиции. Однако игнорировать мнение столь внушительной по численности группы людей мы не можем. Woman.ru разбирается, почему возник слух о том, что беременность Меган Маркл — фейк.

«Прыгающая» дата

Поклонники британской монаршей семьи привыкли к тому, что в официальных объявлениях о беременности королевских особ обычно указывается предполагаемый месяц родов. Так было с Кейт Миддлтон: Кенсингтонский дворец уведомлял прессу и фанатов герцогини о том, что ее второй ребенок появится на свет примерно в апреле 2015-го, а третий — в апреле 2018-го. В случае с Меган эта традиция была нарушена. Официально подтвержден лишь ориентировочный период, в рамках которого может появиться на свет ребенок принца Гарри и его жены — весна 2019 года.

Сначала эта информация никого не насторожила.

Однако впоследствии нежелание дворца раскрыть предполагаемый месяц родов Меган Маркл расценили как попытку скрыть тот факт, что герцогиня на самом деле не вынашивает ребенка. Еще больше путали признания самой экс-актрисы — то она намекала на скорые роды, то утверждала, что должна родить только в конце апреля — начале мая. И это с разницей в пару недель.

Руки прочь!

Еще больше интернет-пользователей смущает (и одновременно смешит) привычка Меган Маркл придерживать растущий живот руками. Справедливости ради отметим, что подобный жест — обычный для беременных женщин. В Сети можно найти немало снимков, на которых звезды в положении прикрывают живот, словно оберегая будущего ребенка от постороннего внимания. Герцогиня Сассекская, делая так же, вызывает раздражение.

Хейтеров раздражает, что королевская особа постоянно держит руки на животе

Сторонники теории о фейковой беременности супруги принца Гарри уверены, что таким образом она фиксирует накладной живот, не давая ему изменить положение — иначе общественность раскроет ее секрет. При этом, отмечают хейтеры, Меган не упускает возможности привлечь дополнительное внимание к своему интересному положению: то обнимет огромный живот руками, то поправит пальто, чтобы у фотографов была возможность сделать наиболее удачное фото. «Разве так ведут себя нормальные беременные женщины?» — вопрошают активисты движения Megxit (по аналогии с «Брексит» — планом Великобритании о выходе из Евросоюза).

Размер имеет значение

Согласитесь, первые два аргумента хоть и имеют право на существование, но убеждают не сильно. Впрочем, для скептиков хейтеры Меган Маркл припасли главный козырь. В Сети сейчас активно тиражируются коллажи, созданные из фотографий с последних выходов супруги принца Гарри. Герцогиня Сассекская начала активно посещать благотворительные мероприятия в конце января, демонстрируя облегающие фигуру наряды. При этом, как пытаются доказать многие, на снимках живот Меган постоянно меняет размер и форму — то он большой и круглый, то миниатюрный и даже почти плоский.

Сравнивая фото, хейтеры еще больше убеждаются в том, что звезда сериала «Форс-Мажоры» пытается всех обмануть.

Так, по-настоящему вирусными стали кадры, сделанные 30 января во время визита Маркл в Королевский национальный театр. На них, как утверждают в Сети, живот герцогини то имеет неестественную, сплюснутую форму, то наоборот запечатлен круглым и аккуратным. Самые придирчивые и дотошные даже обратили внимание на то, как странно топорщится и идет складками ткань ее платья, словно под ним есть какая-то накладка, которую плохо закрепили.

На фоне этого еще больше вопросов вызывает декабрьское фото Меган Маркл. Шутка ли, но тогда, надев очень тесное белое платье Brock Collection с принтом, королевская особа показала… квадратный живот!

На раз-два

Еще больший ажиотаж вызвали снимки Меган Маркл, на которых она, будучи уже на довольно серьезном сроке, сидит на корточках, сведя колени. Такое произошло, например, во время ее визита в благотворительную организацию Mayhew в первой половине января.

Многие уверены, что беременная женщина не может сидеть, сведя колени

По мнению многих, физиология беременной женщины не позволяет принимать подобную позу: мол, герцогиня скорее бы присела на одно колено, чтобы не мешал живот. К тому же встать из такого положения без чужой поддержки практически невозможно. Однако Меган легко это сделала и в туфлях на высокой шпильке.

Встречают по одежке

То, как одевается беременная Маркл — отдельная тема для обсуждения. И речь сейчас пойдет не об излишней смелости ее аутфитов. Сторонники версии о том, что Меган обратилась к услугам суррогатной матери, считают, что знаменитость выдают ее наряды. Она не заботится о себе (потому что на самом деле не ждет малыша), одевается не по погоде, не носит колготки, несмотря на минусовую температуру в Лондоне, отдает предпочтение очень тесным вещам.



К тому же супруга принца Гарри, которая сейчас, по оценкам, находится примерно на седьмом-восьмом месяце беременности, не отказывает себе в удовольствии ходить на каблуках.

Впрочем, здесь стоит оговориться, что герцогиня Сассекская — не единственная знаменитость, ставящая безупречность внешнего вида выше возможных последствий от такой нагрузки на спину. Ким Кардашьян, Ева Лонгория и другие звездные модницы тоже носили высокие каблуки на поздних сроках беременности.

Откуда корни растут

К слову, на фоне всего этого невольно вспоминается первый брак актрисы. В октябре прошлого года близкий друг Тревора Энгельсона, первого мужа Меган, рассказал изданию The Daily Mail, что Маркл потребовала у супруга подписать специальный контракт. По его условиям, режиссер был обязан оплатить услуги персонального тренера, диетолога и няни в том случае, если жена забеременеет. Только на таких условиях актриса была готова родить ребенка, но, как нам всем известно, этого так и не случилось.

Инсайдеры утверждают, что Меган Маркл не горела желанием рожать в первом браке

Конечно, тогда Меган была значительно моложе и не задумывалась о потомстве, мечтая построить головокружительную карьеру. Однако теперь этот факт из биографии герцогини играет на руку ее недоброжелателям — мол, она не хотела рожать тогда, переживая за фигуру и внешний вид, и вряд ли готова пожертвовать этим и сейчас.



Верить в то, беременна ли на самом деле возлюбленная принца Гарри или нет — дело каждого. Однако Меган Маркл раз от раза доказывает, что королевские законы ей не писаны, и она готова нарушать их и дальше. Сложно поверить, что известная персона, на которую обращено столь пристальное внимание, действительно может решиться на такую махинацию, однако, будем честны, герцогиня — не первая, кого подозревают в имитации беременности.

1 2 3 ... 16 Все более многочисленной становится группа людей, которая не верит в беременность Меган Маркл

Во всяком случае, складывается впечатление, что представители Кенсингтонского дворца сейчас пытаются уничтожить любые подозрения в обмане — анонимные инсайдеры практически каждый день сообщают новые подробности о беременности герцогини. Вот только информация нередко получается противоречивой. Так, до сих пор нет единого мнения по поводу того, где будет рожать Меган: дома, в больнице Фримли-парк или все же в госпитале Святой Марии, где появлялись на свет все три наследника принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Что-то нам подсказывает, что хейтеры герцогини убедятся в подлинности ее беременности только в том случае, если она последует традиции и выберет для родов место, которое приглянулось еще матери ее мужа — принцессе Диане.

К тому же буквально на днях в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как будущий ребенок принца Гарри и Меган Маркл пинается у мамы в животе. Чем не ответ хейтерам?