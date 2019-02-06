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Полиция ищет дочь Юрия Башмета после пожара в «звездном доме»

В ночь с 3 на 4 февраля в центре Москвы произошло возгорание в так называемом «звездном доме», в котором проживают некоторые российские знаменитости. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Сейчас Ксению разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В так называемом «звездном доме» на Никитском бульваре, где проживают Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Никас Сафронов и другие знаменитости, в ночь с 3 на 4 февраля вспыхнул пожар. По последним данным, семь человек погибли. Известно, что пожар начался в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении.

Работники МЧС выдвинули несколько версий причины возгорания. По одной из них, пожар произошел из-за взрыва газа, так как был слышен хлопок, по другой — причиной стали проблемы с электропроводкой. Однако, как сообщает Телеграм-канал Mash, есть еще и третья версия случившегося.

Как сообщает источник, 38-летняя Ксения Башмет устроила у себя дома вечеринку, и во время нее нетрезвые гости якобы случайно что-то подожгли. 

Mash сообщает, что после возгорания девушка и ее друзья покинули квартиру и не предприняли попыток предупредить соседей о пожаре. В связи с этим сотрудники полиции захотели пообщаться с Ксенией, но та просто-напросто исчезла. Сейчас правоохранительные органы ее разыскивают.

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06 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото PhotoXPress.ru, Михаил Терещенко/ТАСС, facebook

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3 комментария Добавить комментарий
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  • 38-летняя девушка. Понятно

  • Вот подлая! Сами сдернули, а вы соседи горите.

  • Поймать и судить.

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