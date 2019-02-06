16-летняя Алина Загитова стала лицом марки Puma

Алина Загитова часто рассказывает поклонникам о своих достижениях и успехах. На днях Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в Инстаграме рекламное видео бренда Puma со своим участием. 16-летняя спортсменка с радостью сообщила, что стала лицом немецкой марки спортивной одежды и обуви в России.
Фигуристка будет представлять новую кампанию «Будь собой», посвященную сильным девушкам. Отметим, что помимо Загитовой амбассадорами бренда Puma являются такие знаменитости, как Адриана Лима, Кара Дельвинь и Селена Гомес.