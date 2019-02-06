16-летняя Алина Загитова стала лицом марки Puma

На днях Алина Загитова поделилась со своими подписчиками радостной новостью. 16-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала амбассадором бренда Puma.

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Алина Загитова часто рассказывает поклонникам о своих достижениях и успехах. На днях Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в Инстаграме рекламное видео бренда Puma со своим участием. 16-летняя спортсменка с радостью сообщила, что стала лицом немецкой марки спортивной одежды и обуви в России.

«Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда», — поделилась впечатлениями Алина.

Фигуристка будет представлять новую кампанию «Будь собой», посвященную сильным девушкам. Отметим, что помимо Загитовой амбассадорами бренда Puma являются такие знаменитости, как Адриана Лима, Кара Дельвинь и Селена Гомес.

