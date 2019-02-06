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Певица Алена Кравец пожаловалась на то, что над ее 11-летней дочерью издеваются в школе

В последнее время в жизни 33-летней Алены Кравец возникло немало неприятностей. Не так давно певица объявила, что вновь разводится с мужем-олигархом, который не дает ей видеться с ребенком. Теперь же выяснилось, что дочь знаменитости подверглась травле со стороны старшеклассниц.

Не так давно Алена Кравец объявила об очередном расставании с мужем Русланом. Артистка сетовала на то, что супруг ограничивает ее общение с 11-летней дочерью Даниэллой. Девочка продолжает жить с отцом и ходить в элитную частную школу. Как оказалось, у ребенка возникли серьезные проблемы в общении с ребятами из старших классов.

На днях Алена сообщила, что школьники подло поступили с дочерью — ее запрели в туалете и насильно подстригли.

«Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю — мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону», — поделилась Кравец с корреспондентом издания Dni.ru.

Артистка заявила, что в ближайшее время намерена наведаться в школу и разобраться в причинах инцидента. Кроме того, Алена Кравец собирается написать заявление в полицию на старшеклассницу, которая издевалась над ее дочерью и другими учениками заведения.  

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06 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая эта Алена искусственная, вся пластиковая, неживая какая-то, неприятно на неё смотреть и говорит она ужасно, странный голос и манера разговора. Биоробот

  • Пусть дальше ходят по шоу и позорят бедного ребенка.

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