Певица Алена Кравец пожаловалась на то, что над ее 11-летней дочерью издеваются в школе

В последнее время в жизни 33-летней Алены Кравец возникло немало неприятностей. Не так давно певица объявила, что вновь разводится с мужем-олигархом, который не дает ей видеться с ребенком. Теперь же выяснилось, что дочь знаменитости подверглась травле со стороны старшеклассниц.

1 2 3 4 5 Алена Кравец рассказала, что старшеклассники обидели ее дочь Даниэллу

Не так давно Алена Кравец объявила об очередном расставании с мужем Русланом. Артистка сетовала на то, что супруг ограничивает ее общение с 11-летней дочерью Даниэллой. Девочка продолжает жить с отцом и ходить в элитную частную школу. Как оказалось, у ребенка возникли серьезные проблемы в общении с ребятами из старших классов.

На днях Алена сообщила, что школьники подло поступили с дочерью — ее запрели в туалете и насильно подстригли.

«Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю — мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону», — поделилась Кравец с корреспондентом издания Dni.ru.



Артистка заявила, что в ближайшее время намерена наведаться в школу и разобраться в причинах инцидента. Кроме того, Алена Кравец собирается написать заявление в полицию на старшеклассницу, которая издевалась над ее дочерью и другими учениками заведения.