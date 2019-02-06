Певица Алена Кравец пожаловалась на то, что над ее 11-летней дочерью издеваются в школе

Не так давно Алена Кравец объявила об очередном расставании с мужем Русланом. Артистка сетовала на то, что супруг ограничивает ее общение с 11-летней дочерью Даниэллой. Девочка продолжает жить с отцом и ходить в элитную частную школу. Как оказалось, у ребенка возникли серьезные проблемы в общении с ребятами из старших классов.
«Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю — мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону», — поделилась Кравец с корреспондентом издания Dni.ru.
Артистка заявила, что в ближайшее время намерена наведаться в школу и разобраться в причинах инцидента. Кроме того, Алена Кравец собирается написать заявление в полицию на старшеклассницу, которая издевалась над ее дочерью и другими учениками заведения.