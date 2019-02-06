Виктория Боня погуляла на дне рождения футболиста Неймара

Виктория Боня знакома со многими известными спортсменами. Оказывается, телеведущая поддерживает приятельские отношения и с бразильским футболистом Неймаром. На днях молодой человек с размахом отпраздновал 27-летие и пригласил на вечеринку россиянку.

1 2 3 4 5 6 Виктория Боня стала гостьей на вечеринке по случаю 27-летия Неймара

5 февраля нападающему французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймару исполнилось 27 лет. Футболист решил отметить свой день рождения в шумной компании в Париже. Для мероприятия, на котором собралось огромное количество гостей, был арендован павильон Gabriel. Среди приглашенных оказалась и 39-летняя Виктория Боня.



Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети фото с праздника и обратилась к спортсмену. «Самая веселая вечеринка года. С Днем рождения, Неймар! Хочется пожелать этому талантливому спортсмену и просто хорошему парню здоровья, здоровья и еще раз здоровья!» — написала Виктория, сопроводив пост хэштегом «лучшие друзья» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Телеведущая пришла на мероприятие в коротком красном платье необычного кроя, продемонстрировав стройные ноги.

Впрочем, и остальные гости выбрали этот цвет для своих нарядов — на таком дресс-коде настоял сам виновник торжества.



По словам звезды Инстаграма, праздник был зажигательным: «Жаль, я не могу показать вам многое, но танцы были веселые». Знаменитость также объяснила, что именинник не так давно получил серьезную травму ноги, поэтому вынужден передвигаться на костылях. Впрочем, даже эта неприятность не помешала Неймару как следует развлечься.