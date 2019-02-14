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Стали известны подробности госпитализации экс-участницы «Холостяка», которую две недели не могли найти родные и друзья

На днях близкие 24-летней Розы Герц забили тревогу: девушка долгое время не выходила на связь, о ее местонахождении ничего не было известно. Вечером 13 февраля журналисты узнали, где же находится бывшая участница «Холостяка», боровшаяся за сердце Егора Крида.

На протяжении двух недель друзья Анастасии Матрониной, известной широкой публике под псевдонимом Роза Герц, пытались узнать хоть что-нибудь о том, где она находится. 30 января участница шестого сезона проекта «Холостяк» должна была вернуться в Москву из Дубая — там она проводила новогодние каникулы. После приземления самолета от девушки не было никаких вестей. Она не выходила на связь с родственниками и неожиданно забросила аккаунты в соцсетях, которые прежде регулярно обновляла.

13 февраля подруга Розы Диана сообщила, что та нашлась.

Выяснилось, что звезда популярного шоу находится в больнице. О причинах госпитализации в окружении Герц не стали распространяться. Однако журналистам онлайн-издания Dom2Life.ru удалось выяснить некоторые подробности.

По информации портала, Роза Герц в настоящее время находится на лечении в наркологической клинике. Если верить инсайдерам, то девушка пыталась порвать свой паспорт, и в аэропорту ее встречали сотрудники полиции. 

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14 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну вот.Клиника всё-таки наркологическая.Где ещё могут находиться участницы подобных шоу.

  • А, ну значит, скоро поедет в таиландский рехаб, а потом на шоу к Малахову. Или наоборот, сначала на шоу, потом в таиландский рехаб. Борисова будет кураторшей, она вроде что-то пищала на эту тему.

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