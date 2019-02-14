Стали известны подробности госпитализации экс-участницы «Холостяка», которую две недели не могли найти родные и друзья

На днях близкие 24-летней Розы Герц забили тревогу: девушка долгое время не выходила на связь, о ее местонахождении ничего не было известно. Вечером 13 февраля журналисты узнали, где же находится бывшая участница «Холостяка», боровшаяся за сердце Егора Крида.

1 2 3 4 5 13 февраля стало известно, где находится Роза Герц

На протяжении двух недель друзья Анастасии Матрониной, известной широкой публике под псевдонимом Роза Герц, пытались узнать хоть что-нибудь о том, где она находится. 30 января участница шестого сезона проекта «Холостяк» должна была вернуться в Москву из Дубая — там она проводила новогодние каникулы. После приземления самолета от девушки не было никаких вестей. Она не выходила на связь с родственниками и неожиданно забросила аккаунты в соцсетях, которые прежде регулярно обновляла.

13 февраля подруга Розы Диана сообщила, что та нашлась.

Выяснилось, что звезда популярного шоу находится в больнице. О причинах госпитализации в окружении Герц не стали распространяться. Однако журналистам онлайн-издания Dom2Life.ru удалось выяснить некоторые подробности.



По информации портала, Роза Герц в настоящее время находится на лечении в наркологической клинике. Если верить инсайдерам, то девушка пыталась порвать свой паспорт, и в аэропорту ее встречали сотрудники полиции.