«Муж и жена не должны жить, как брат и сестра»: Артем Ткаченко рассказал о браке с Равшаной Курковой

Героем нового выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал Артем Ткаченко. Актер рассказал телеведущему не только о любимой профессии, но и о личной жизни. Разумеется, не обошлось без обсуждения его брака с Равшаной Курковой. Знаменитости познакомились на фестивале «Кинотавр» и вскоре начали встречаться. Спустя три года отношений они поженились, но в 2008-м брак распался.
Ткаченко признался, что очень тяжело переживал разрыв. Чтобы забыться, он много путешествовал и работал. Сегодня экс-супруги поддерживают дружеские отношения и периодически даже снимаются вместе.
«С высоты прожитых лет понимаешь, что отношения — это не исключительно моменты, когда тебе радостно и комфортно, но также есть совершенно противоположные вещи, над которыми надо работать, себя превозмогать, прилагать усилия. Думаю, мы не до конца отдавали себе отчет в этом», — признался Ткаченко в беседе с Корчевниковым.
Ведущий также вспомнил архивное интервью Равшаны Курковой: она говорила, что со временем их с супругом любовь переросла в любовь брата и сестры. Актер дал понять, что и сам испытывал подобные чувства в финале отношений. «Муж и жена должны жить как муж и жена, а не как брат и сестра. Вот и все. Мы расстались», — заключил Артем.
В ходе программы актер также рассказал о втором и третьих браках. Интересно, что с нынешней супругой Екатериной Стеблиной его познакомила Равшана Куркова.