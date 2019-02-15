«Муж и жена не должны жить, как брат и сестра»: Артем Ткаченко рассказал о браке с Равшаной Курковой

В нулевых Артем Ткаченко и Равшана Куркова считались одной из самых красивых звездных пар. Однако в 2008 году артисты неожиданно разошлись. В новом выпуске программы «Судьба человека» звезда фильма «Меченосец» поведал о том, почему не сложилась семейная жизнь.

1 2 3 4 5 6 Артем Ткаченко пришел в студию программы «Судьба человека»

Героем нового выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал Артем Ткаченко. Актер рассказал телеведущему не только о любимой профессии, но и о личной жизни. Разумеется, не обошлось без обсуждения его брака с Равшаной Курковой. Знаменитости познакомились на фестивале «Кинотавр» и вскоре начали встречаться. Спустя три года отношений они поженились, но в 2008-м брак распался.



Ткаченко признался, что очень тяжело переживал разрыв. Чтобы забыться, он много путешествовал и работал. Сегодня экс-супруги поддерживают дружеские отношения и периодически даже снимаются вместе.

Артем считает, что семейную жизнь погубила лень. Оба были достаточно молоды, сосредоточены на личных нуждах.

«С высоты прожитых лет понимаешь, что отношения — это не исключительно моменты, когда тебе радостно и комфортно, но также есть совершенно противоположные вещи, над которыми надо работать, себя превозмогать, прилагать усилия. Думаю, мы не до конца отдавали себе отчет в этом», — признался Ткаченко в беседе с Корчевниковым.



Ведущий также вспомнил архивное интервью Равшаны Курковой: она говорила, что со временем их с супругом любовь переросла в любовь брата и сестры. Актер дал понять, что и сам испытывал подобные чувства в финале отношений. «Муж и жена должны жить как муж и жена, а не как брат и сестра. Вот и все. Мы расстались», — заключил Артем.



В ходе программы актер также рассказал о втором и третьих браках. Интересно, что с нынешней супругой Екатериной Стеблиной его познакомила Равшана Куркова.