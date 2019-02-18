Когда Меган Маркл сможет стать гражданкой Великобритании

37-летняя Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, США. В прошлом году американка переехала в Великобританию, чтобы выйти замуж за принца Гарри.
Как выяснилось, получить британское гражданство довольно сложно, и на это могут потребоваться годы.
Сейчас Меган может проживать на территории Соединенного Королевства благодаря специальной семейной визе, которая была оформлена при содействии принца Гарри. Для этого герцогиня должна была предоставить данные о своем банковском счете, на котором хранилось не менее 16 тысяч фунтов.
Через 5 лет после свадьбы Меган сможет получить бессрочное разрешение на пребывание в Великобритании, а после — подать заявку на гражданство.