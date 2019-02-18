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Когда Меган Маркл сможет стать гражданкой Великобритании

В прошлом году Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, после чего получила титул герцогини Сассекской. Но, как выяснилось недавно, она до сих пор не получила гражданство Великобритании. 

37-летняя Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, США. В прошлом году американка переехала в Великобританию, чтобы выйти замуж за принца Гарри.

На днях западные СМИ узнали, что герцогиня Сассекская даже после свадьбы не стала полноправной гражданкой на родине своего супруга.

Как выяснилось, получить британское гражданство довольно сложно, и на это могут потребоваться годы.

Сейчас Меган может проживать на территории Соединенного Королевства благодаря специальной семейной визе, которая была оформлена при содействии принца Гарри. Для этого герцогиня должна была предоставить данные о своем банковском счете, на котором хранилось не менее 16 тысяч фунтов.

Через 5 лет после свадьбы Меган сможет получить бессрочное разрешение на пребывание в Великобритании, а после — подать заявку на гражданство.

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18 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-media.ru, Getty Images

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