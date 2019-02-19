13 искрометных цитат Карла Лагерфельда о моде, красоте и жизни

19 февраля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный Карл Лагерфельд. Креативный директор Домов Chanel и Fendi, фотограф и критик моды, он был известен также и своим острословием. Предлагаем вам вспомнить самые интересные, на наш взгляд, высказывания Кайзера. Мы уверены, некоторые из них навсегда войдут в историю наравне с мыслями великих мыслителей и философов. У Карла действительно есть чему поучиться.







«В настоящее время люди готовы облить грязью абсолютно все. Это привычка не из лучших. Конечно, каждый вправе иметь свое мнение, но, если верить прессе, 50% современых женщин – проститутки и 50% – серые мыши»



«Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Это из детства: когда я был ребенком, мама говорила мне: ''Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, поэтому позаботься о том, чтобы выглядеть на все 100%''»



«Когда мне было 14 лет, я начал курить, так как моя мать курила, словно мужчина. Но стоило мне начать, как она сказала: «Ты не должен курить — у тебя некрасивые руки, и все будут разглядывать их»



«Я пишу письма! Люблю писать от руки! Ненавижу телефоны, ненавижу e-mail»



«Счастье – это когда не возникает надобности задавать себе вопрос: «Я счастлив или я несчастлив?»



«Терпеть не могу, когда люди произносят слова ''старые добрые времена''. Я думаю: ''Это не времена старые, а вы сами''»



«Никогда не говорите: ''Я мог это сделать''. Ведь вы этого не сделали»



«Брак был изобретен, когда люди умирали в возрасте 30 лет. Теперь в 30 еще только женятся, и живут у супружеского очага до 60. В основе брака должно лежать нечто большее, чем просто секс. Прожить 30 лет можно только рядом с человеком, кроме которого вы действительно ни на кого больше не хотите смотреть»



«Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Забудьте о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если вы счастливы, работая в деревенском магазине, работайте. Помните, что у вас всего одна жизнь»



«Спортивные штаны являются признаком поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над жизнью»



«Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье от Emilio Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…»



«Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его!»



«Суть моей диеты проста: я никогда не ем сахар, сыр, хлеб, и это совершенно естественно. Когда я вижу тонны вредной еды в студии, во время съемок, я смотрю на нее как на что-то пластиковое, то, что физически нельзя съесть. Просто представьте себе диких животных в лесу: они никогда не едят то, что противопоказано им природой»

