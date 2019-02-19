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13 искрометных цитат Карла Лагерфельда о моде, красоте и жизни

19 февраля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный Карл Лагерфельд. Креативный директор Домов Chanel и Fendi, фотограф и критик моды, он был известен также и своим острословием. Предлагаем вам вспомнить самые интересные, на наш взгляд, высказывания Кайзера. Мы уверены, некоторые из них навсегда войдут в историю наравне с мыслями великих мыслителей и философов. У Карла действительно есть чему поучиться.
Карл Лагерфельд

«В настоящее время люди готовы облить грязью абсолютно все. Это привычка не из лучших. Конечно, каждый вправе иметь свое мнение, но, если верить прессе, 50% современых женщин – проститутки и 50% – серые мыши»

Карл Лагерфельд

«Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Это из детства: когда я был ребенком, мама говорила мне: ''Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, поэтому позаботься о том, чтобы выглядеть на все 100%''» 

Карл Лагерфельд

«Когда мне было 14 лет, я начал курить, так как моя мать курила, словно мужчина. Но стоило мне начать, как она сказала: «Ты не должен курить — у тебя некрасивые руки, и все будут разглядывать их» 

Карл Лагерфельд

«Я пишу письма! Люблю писать от руки! Ненавижу телефоны, ненавижу e-mail» 

Карл Лагерфельд

«Счастье – это когда не возникает надобности задавать себе вопрос: «Я счастлив или я несчастлив?» 

Карл Лагерфельд

«Терпеть не могу, когда люди произносят слова ''старые добрые времена''. Я думаю: ''Это не времена старые, а вы сами''»

Карл Лагерфельд

«Никогда не говорите: ''Я мог это сделать''. Ведь вы этого не сделали» 

Карл Лагерфельд

«Брак был изобретен, когда люди умирали в возрасте 30 лет. Теперь в 30 еще только женятся, и живут у супружеского очага до 60. В основе брака должно лежать нечто большее, чем просто секс. Прожить 30 лет можно только рядом с человеком, кроме которого вы действительно ни на кого больше не хотите смотреть» 

Карл Лагерфельд

«Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Забудьте о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если вы счастливы, работая в деревенском магазине, работайте. Помните, что у вас всего одна жизнь» 

Карл Лагерфельд

«Спортивные штаны являются признаком поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над жизнью»

Карл Лагерфельд

«Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье от Emilio Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…»

Карл Лагерфельд

«Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его!»

Карл Лагерфельд

«Суть моей диеты проста: я никогда не ем сахар, сыр, хлеб, и это совершенно естественно. Когда я вижу тонны вредной еды в студии, во время съемок, я смотрю на нее как на что-то пластиковое, то, что физически нельзя съесть. Просто представьте себе диких животных в лесу: они никогда не едят то, что противопоказано им природой»

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19 февраля 2019
Текст Woman.ru
Фото EAST-NEWS; Rex/Fotobank.ru; Getty/Fotobank.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Великолепен

  • Очен жаль! Спасибо за интересные цитаты.

  • Неподражаем

  • Стильный был человек. И никаких тебе,как сейчас многие "знаменитости" любят -скандалов,жил достойно.

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