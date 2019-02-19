Король и кошка: почему Карл Лагерфельд не создал семью и всю жизнь отдал моде и заботе об окружающих

19 февраля не стало Карла Лагерфельда — его имя навсегда будет увековечено в истории моды. Великий кутюрье успел столько, что хватило бы на несколько жизней. Дизайнера и фотографа всегда окружало огромное количество муз, стилем и шармом которых он искренне восхищался. Но, несмотря на это, он до последних дней жизни оставался один.

19 февраля французские СМИ сообщили о смерти Карла Лагерфельда. Маэстро было 85 лет

Личная жизнь Карла Лагерфельда всегда была окутана завесой тайны, и ему нравилось, что лишь немногие знают правду. Модельер никогда не считал нужным делиться личным с окружающими, не говоря о журналистах. До сих пор ведутся споры, когда же маэстро появился на свет. По официальной версии, это произошло в сентябре 1933-го. Однако сам Лагерфельд признавался в интервью журналу Paris Match, что его горячо любимая мать Элизабет изменила дату в документах: мол, на самом деле он родился в 1935-м. Правды мы, конечно, уже не узнаем, но ведь это и не важно.

Воспоминаниями о родительнице Карл как бы невзначай делился довольно часто, а вот вопросы об амурных делах оставлял без ответа. Давал понять, что главная страсть в его жизни — работа.

Собственной семьи Лагерфельд так и не создал, не стал он и отцом. Правда, на склоне лет модельер обзавелся «внуком» в лице своего крестно сына Хадсона Кроенига, который был главной звездой показов Chanel.



Почему маэстро всю жизнь оставался один, хоть и был окружен огромным количеством интересных людей, пытается разобраться Woman.ru.

Сам по себе

Карл Лагерфельд редко говорил о своих родных. Дизайнер не скрывал лишь, что родился в семье немецкого предпринимателя Отто Лагерфельда и его жены Элизабет. Известно, что у него было две старших сестры — родная Кристиана и единокровная Теа. Однако об отношениях с родственницами Лагерфельд не распространялся и в некоторых интервью вообще утверждал, что семьи у него нет. Интересно, что годы спустя о себе заявила Кристиана. Женщина сетовала на то, что младший брат так сильно занят, что за последние 45 лет они ни разу не виделись. Благо, родственники обменивались письмами, которые Кайзер любил писать от руки.

Карл Лагерфельд начал покорять индустрию моды в 1950-х

Модельер был очень близок со своей матерью. Он признавался, что растили его в строгости, но при этом не ограничивали свободу. Именно поэтому еще в подростковом возрасте Карл покинул родную Германию и перебрался во Францию, где и закончил школу. Домой он так и не вернулся. В начале 1950-х Лагерфельд увлекся модой, участвовал в разных конкурсах молодых дизайнеров и получал престижные награды.

Карл Лагерфельд сотрудничал со многими модными Домами — Chloé, Krizia, Fendi.

В 1970-х дизайнер создал собственный бренд, получивший название Karl Lagerfeld Impression. Инициатива оказалась успешной, но настоящим звездным часом для модельера стало сотрудничество с Chanel — в 1983-м он стал художественным директором легендарного модного Дома, продолжив дело Коко Шанель. У руля он стоял до последних дней жизни, продолжая творить, пока имелись силы.



«Работа в фэшн-индустрии словно делает меня моложе, придает энергии. Я обожаю свое дело. Сейчас я сам создаю по 12 коллекций в год и даже думать не хочу о том, что кто-то будет это делать за меня. Хотя, поверьте, желающих помочь немало», — говорил Кайзер в интервью изданию Paris Match в 2018-м. Во время этой же беседы корреспондент поинтересовался у Лагерфельда, подыскивает ли тот себе преемников. Дизайнер заявил, что надобность вряд ли возникнет, ведь он бессмертен…

Дизайнер всегда выходил на подиум в финале показов Chanel

В конце января поклонники маэстро заподозрили неладное, когда Карл Лагерфельд впервые с 1983-го не вышел на поклон в финале модного шоу Chanel. Эта обязанность была делегирована «правой руке» дизайнера Виржини Виар, которая вышла на подиум полностью в черном. Представители бренда заявили тогда, что переживать не стоить — мол, креативный директор просто очень устал. Кстати, уже объявлено, что именно мадам Виар займет пост Лагерфельда в модном Доме.

Некогда любить

Карл Лагерфельд был большим ценителем женской красоты, настоящим эстетом. Его музами становились самые разные представительницы слабого пола — от хрупких юных моделей, делающих первые шаги в фэшн-индустрии, до титулованных особ с благородными чертами. Модельер, например, всегда восхищался утонченной Амандой Харлек, которая в прошлом была его главной помощницей и советчицей. И эта симпатия с самого первого дня знакомства оставалась взаимной.

Аманда Харлек была не только помощницей, но и музой великого кутюрье

«Думаю, у него есть какой-то особый орган чувств — он словно видит человека насквозь. Карл знает, о чем вы думаете, даже если вслух ничего не говорите. Кроме того, он воодушевляет людей, а в ответ те хранят ему исключительную верность. Карл любит женщин, получает удовольствие от общения с ними», — делилась Харлек с российским Elle.

В число муз входили славящаяся бунтарским характером Кара Дельвинь, статная Инес де ля Фрессанж, космическая Тильда Суинтон и многие другие.

Маэстро ценил их уникальные черты, природную харизму, всячески благоволил, даже по-своему любил. Хотя «любовь» в этом случае, наверное, не совсем корректное слово, ведь данную тему Лагерфельду не нравилось обсуждать. С большой нежностью он говорил лишь о работе и обожаемом питомце, кошке Шупетт, но забегать вперед пока не будем.

Один-единственный

Любовная сторона жизни Кайзера навсегда останется для многих загадкой. Маэстро несколько лет прожил с любителем вечеринок и бывшим любовником Ива Сен-Лорана Жаком де Башером, но какие отношения их на самом деле связывали — большой вопрос, который останется без ответа.

Платоническое чувство между мужчинами возникло в 1970-х. В одном из интервью Лагерфельд признавался, что у них с Башером никогда не было интимной близости.

«Я бесконечно любил этого мальчика, но в физический контакт мы не вступали. Конечно же, меня привлекал его природный шарм, но ничего не было», — говорил дизайнер французской журналистке Мари Оттави, написавшей книгу «Жак де Башер: Денди в тени».

Карл утверждал, что их с Жаком любовь носила чисто платонический характер

В 1989 году спутник маэстро скончался в 38-летнем возрасте от СПИДа. Лагерфельд тяжело переживал кончину дорогого человека и с тех самых пор жил один, если не считать небольшой штат прислуги.



Годы спустя кутюрье, известный еще и своими эксцентричными высказываниями, признавался, что интимная жизнь его в принципе никогда не волновала. «Честно говоря, эта тема меня не интересует. Мне кажется, сексу уделяется слишком много внимания. Прежде всего, я ценю свободу. Вступить в отношения не такая уж и большая проблема. Просто это не мое», — откровенничал дизайнер с Metro World News.

Женюсь на кошке!

Как мы уже говорили, вступать в брак с кем-либо Карл Лагерфельд никогда не стремился. Он вообще относился к этому институту прохладно. «Брак был изобретен, когда люди умирали в возрасте 30 лет. Теперь в 30 еще только женятся, и живут у супружеского очага до 60. В основе брака должно лежать нечто большее, чем просто секс. Прожить 30 лет можно только рядом с человеком, кроме которого вы действительно ни на кого больше не хотите смотреть», — рассуждал креативный директор Chanel.



Карл не встретил такого человека, но любимым существом все же обзавелся. Кошка бирманской породы по кличке Шупетт стала настоящей отдушиной для дизайнера. С любимицей маэстро свела сама судьба: раньше животное принадлежало манекенщику Батисту Джабикони, который числился в фаворитах Лагерфельда. В 2012-м хозяин попросил дизайнера присмотреть за кошкой, пока он находится в отъезде. С тех самых пор Шупетт и Карл были неразлучны.

Главной любовью Карла Лагерфельда была его кошка по кличке Шупетт

Любимица дизайнера жила, не побоимся столь пафосного сравнения, как королева. У нее были собственные горничные, которые готовили специальные деликатесы, ее снимали для глянца и рекламных кампаний, причем зачастую это делал сам Карл Лагерфельд.



«Жаль, что браки между людьми и животными пока не разрешены... Я никогда не думал, что так сильно влюблюсь в кошку», — сокрушался кутюрье в интервью CNN. Всю свою нереализованную любовь он отдавал питомице. Как-то Лагерфельд даже отметил, что хочет быть похороненным рядом со своей дорогой кошкой, если она уйдет из жизни раньше.

Замена внуку

Общеизвестный факт: у Кайзера не было своих детей. Правда, к некоторым манекенщикам он относился как к сыновьям — давал ценные советы, помогал, когда тем требовалась поддержка. Такими счастливцами стали Джейк Дейвис, Батист Джабикони и Брэд Кроэниг.

К малышу Хадсону Кроэнигу Карл Лагерфельд всегда относился как к внуку

«Они для меня как семья, ведь ее у меня нет. Приятно, когда у тебя есть сыновья, но без проблем, которые эти самые сыновья могут доставить. Это мой выбор, а не обязанность — вот и вся разница», — делился дизайнер с корреспондентом New York Times.

1 2 3 ... 22 Батист Джабикони был одним из фаворитов Карла Лагерфельда. Дизайнер воспринимал манекенщика как сына

В 2008-м у Брэда родился сын Хадсон. Манекенщик попросил креативного директора Chanel стать крестным отцом малыша. Карл привязался к ребенку и сделал его еще одной своей музой. Хадсону нет и 11 лет, а он принял участие в стольких показах и фотосессиях, сколько не снилось многим профессиональным моделям. Лагерфельд относился к мальчику как к внуку — дарил дорогие подарки, всячески баловал его. В общем, поступал так, как и следует типичному деду.



Получалось так, что Карл Лагерфельд отдавал всего себя окружающим и ничего не требовал от них взамен. И за это его всегда ценили не меньше, чем за гениальные творения

