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Виктор Раков назвал неверность первой жены причиной болезней их сына

На днях знаменитый актер Виктор Раков стал новым героем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В интервью Раков рассказал не только о своем творческом пути, но и о личной жизни. Виктор признался, что его первая семья разрушилась из-за неверности супруги.
Виктор Раков
Виктор Раков откровенно рассказал о проблемах в первом браке

19 февраля вышел новый выпуск программы «Судьба человека», героем которого стал 57-летний актер театра и кино Виктор Раков. Мужчина очень редко дает интервью и не любит распространяться о своей личной жизни, но в этот раз сделал исключение и поведал Борису Корчевникову о неудачном первом браке.

Вот уже несколько десятилетий подряд актер счастлив с женой Людмилой, с которой они воспитывают двоих детей. Однако до этого Виктор был женат на своей однокурснице Ольге Илюхиной. У пары имеется 31-летний сын Борис.

Раков рассказал, что инициатором его первого развода была Ольга. Сначала женщина какое-то время изменяла ему, а затем и вовсе ушла из семьи к любовнику. 

Артист поведал, что на этом амурные похождения его жены не закончились — на ее счету было немало романов, и каждый из них не очень красиво заканчивался.

Кроме того, актер рассказал, что в детстве их с Ольгой сын очень часто и серьезно болел. Он считает в этом виноватой свою экс-супругу. «В три с половиной года у него было кровоизлияние в мозг, делали трепанацию. Также ему удалили почку, селезенку... Я думаю, что это Господь Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех», — резюмировал Раков.

  • Виктор Раков
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    Сын актера Виктора Ракова Борис предпочитает вести разгульный образ жизни
    Смотреть галерею

Сейчас Виктор поддерживает с сыном теплые отношения и помогает ему финансово — увы, в свои годы Борис не может сам себя обеспечить. «Он ничем толком не занимается. Играет в компьютерные игры, музыкой увлекается, очень любит рок. Часто выбривает себе такие огромные ирокезы. Я его ругаю за это. Но он очень хороший человек», — рассказал актер.

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20 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Нееееееет! Только не ты.
    Ну зачем??!

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