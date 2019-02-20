Виктор Раков назвал неверность первой жены причиной болезней их сына

На днях знаменитый актер Виктор Раков стал новым героем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В интервью Раков рассказал не только о своем творческом пути, но и о личной жизни. Виктор признался, что его первая семья разрушилась из-за неверности супруги.

Виктор Раков откровенно рассказал о проблемах в первом браке

19 февраля вышел новый выпуск программы «Судьба человека», героем которого стал 57-летний актер театра и кино Виктор Раков. Мужчина очень редко дает интервью и не любит распространяться о своей личной жизни, но в этот раз сделал исключение и поведал Борису Корчевникову о неудачном первом браке.



Вот уже несколько десятилетий подряд актер счастлив с женой Людмилой, с которой они воспитывают двоих детей. Однако до этого Виктор был женат на своей однокурснице Ольге Илюхиной. У пары имеется 31-летний сын Борис.

Раков рассказал, что инициатором его первого развода была Ольга. Сначала женщина какое-то время изменяла ему, а затем и вовсе ушла из семьи к любовнику.

Артист поведал, что на этом амурные похождения его жены не закончились — на ее счету было немало романов, и каждый из них не очень красиво заканчивался.



Кроме того, актер рассказал, что в детстве их с Ольгой сын очень часто и серьезно болел. Он считает в этом виноватой свою экс-супругу. «В три с половиной года у него было кровоизлияние в мозг, делали трепанацию. Также ему удалили почку, селезенку... Я думаю, что это Господь Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех», — резюмировал Раков.



1 2 3 4 Сын актера Виктора Ракова Борис предпочитает вести разгульный образ жизни

Сейчас Виктор поддерживает с сыном теплые отношения и помогает ему финансово — увы, в свои годы Борис не может сам себя обеспечить. «Он ничем толком не занимается. Играет в компьютерные игры, музыкой увлекается, очень любит рок. Часто выбривает себе такие огромные ирокезы. Я его ругаю за это. Но он очень хороший человек», — рассказал актер.