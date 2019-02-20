Западные СМИ сообщили о воссоединении Кортни Кардашьян с Юнесом Бенджимой

Личная жизнь сестер Кардашьян всегда была полна драм. В прошлом году Кортни рассталась со своим молодым бойфрендом Юнесом Бенджимой, обвинив его в изменах. Маме троих детей некогда было печалиться по этому поводу, поскольку она переключилась на еще более юного ухажера — манекенщика Луку Саббата. Однако эти отношения так и не стали серьезными.
Очевидец сообщил изданию TMZ, что звезды мило общались, обнялись и поцеловались при встрече. Известно также, что Бенджима оплатил счет Кардашьян.
Эта информация натолкнула многих поклонников селебов на мысль о том, что они снова вместе. Однако журналисты портала E! Online призывают не радоваться раньше времени. Мол, встреча в действительности носила скорее дружеский характер. Остается только ждать официальных комментариев от звезды реалити и манекенщика.
Отметим, что Юнес предпринял не одну попытку, чтобы вернуть Кортни. В декабре прошлого года молодой человек посвятил пост в Инстаграме бывшей. Парень писал, что никогда не забудет прекрасную во всех отношениях женщину.