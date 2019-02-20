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Западные СМИ сообщили о воссоединении Кортни Кардашьян с Юнесом Бенджимой

Говорят, что старая любовь не ржавеет. Похоже, это правило сработало в отношении 39-летней Кортни Кардашьян и 25-летнего Юнеса Бенджимы, которые разошлись летом 2018-го. На днях зарубежные журналисты намекнули на то, что роман селебов еще может возродиться.
Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима
Кортни Кардашьян заметили в кофейне в компании бывшего бойфренда Юнеса Бенджимы 

Личная жизнь сестер Кардашьян всегда была полна драм. В прошлом году Кортни рассталась со своим молодым бойфрендом Юнесом Бенджимой, обвинив его в изменах. Маме троих детей некогда было печалиться по этому поводу, поскольку она переключилась на еще более юного ухажера — манекенщика Луку Саббата. Однако эти отношения так и не стали серьезными.

На днях в западной прессе прошел слух о возможном воссоединении Кортни и Юнеса. Знаменитостей недавно видели вместе в модной кофейне в Лос-Анджелесе.

Очевидец сообщил изданию TMZ, что звезды мило общались, обнялись и поцеловались при встрече. Известно также, что Бенджима оплатил счет Кардашьян.

Эта информация натолкнула многих поклонников селебов на мысль о том, что они снова вместе. Однако журналисты портала E! Online призывают не радоваться раньше времени. Мол, встреча в действительности носила скорее дружеский характер. Остается только ждать официальных комментариев от звезды реалити и манекенщика.  

  • Кортни Кардашьян
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    В прессе прошел слух о том, что Кортни Кардашьян наладила общение с Юнесом Бенджимой
    Смотреть галерею

Отметим, что Юнес предпринял не одну попытку, чтобы вернуть Кортни. В декабре прошлого года молодой человек посвятил пост в Инстаграме бывшей. Парень писал, что никогда не забудет прекрасную во всех отношениях женщину.

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20 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какой высокий красавчик, ещё и на 14 лет моложе, ей наверное или очень долго его уговаривать пришлось или ежемесячное денежное пособие назначить, чтобы он "вернулся"...)

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