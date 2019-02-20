Стало известно, сколько сейчас зарабатывает Юрий Шатунов

Вот уже несколько десятилетий подряд 45-летний Юрий Шатунов вместе с семьей проживает в Германии. Своей безбедной жизнью он всецело обязан «Ласковому маю» — артист до сих пор живет на деньги, заработанные во время сумасшедшей популярности музыкального коллектива.
Но, как оказалось, у звезды и сегодня есть неплохой источник для заработка. Недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью в программе «Светская хроника» на «Пятом канале», где раскрыл источники дохода артиста.
Если верить создателю «Ласкового мая», сегодня Юрий требует за выступление... 30 тысяч евро! На своих концертах певец исполняет как старые хиты, так и новый репертуар.
На своем YouTube-канале Шатунов также подтверждил, что живет на средства, полученные за счет музыки. «Бизнесом в моей семье не занимается никто, только творчеством», — цитирует певца «Пятый канал».