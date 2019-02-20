Стало известно, сколько сейчас зарабатывает Юрий Шатунов

В последние годы о жизни Юрия Шатунова мало что известно — уже долгое время безумно популярный в 1980-х певец живет в Германии. Как оказалось, артист до сих пор неплохо зарабатывает на своем творчестве.

Юрий Шатунов до сих пор хорошо зарабатывает на своей музыке

Вот уже несколько десятилетий подряд 45-летний Юрий Шатунов вместе с семьей проживает в Германии. Своей безбедной жизнью он всецело обязан «Ласковому маю» — артист до сих пор живет на деньги, заработанные во время сумасшедшей популярности музыкального коллектива.



Но, как оказалось, у звезды и сегодня есть неплохой источник для заработка. Недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью в программе «Светская хроника» на «Пятом канале», где раскрыл источники дохода артиста.



По словам Разина, Шатунов дает частные концерты, и не один-два, а несколько десятков в год — причем за очень большие деньги.

Если верить создателю «Ласкового мая», сегодня Юрий требует за выступление... 30 тысяч евро! На своих концертах певец исполняет как старые хиты, так и новый репертуар.



1 2 3 4 5 Андрей Разин раскрыл заработок Юрия Шатунова

На своем YouTube-канале Шатунов также подтверждил, что живет на средства, полученные за счет музыки. «Бизнесом в моей семье не занимается никто, только творчеством», — цитирует певца «Пятый канал».