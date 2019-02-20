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Стало известно, сколько сейчас зарабатывает Юрий Шатунов

В последние годы о жизни Юрия Шатунова мало что известно — уже долгое время безумно популярный в 1980-х певец живет в Германии. Как оказалось, артист до сих пор неплохо зарабатывает на своем творчестве. 
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов до сих пор хорошо зарабатывает на своей музыке

Вот уже несколько десятилетий подряд 45-летний Юрий Шатунов вместе с семьей проживает в Германии. Своей безбедной жизнью он всецело обязан «Ласковому маю» — артист до сих пор живет на деньги, заработанные во время сумасшедшей популярности музыкального коллектива. 

Но, как оказалось, у звезды и сегодня есть неплохой источник для заработка. Недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью в программе «Светская хроника» на «Пятом канале», где раскрыл источники дохода артиста.

По словам Разина, Шатунов дает частные концерты, и не один-два, а несколько десятков в год — причем за очень большие деньги.

Если верить создателю «Ласкового мая», сегодня Юрий требует за выступление... 30 тысяч евро! На своих концертах певец исполняет как старые хиты, так и новый репертуар. 

На своем YouTube-канале Шатунов также подтверждил, что живет на средства, полученные за счет музыки. «Бизнесом в моей семье не занимается никто, только творчеством», — цитирует певца «Пятый канал». 

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20 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Андрей Разин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну что ж, если находятся желающие платить большие деньги за его старую фанерку, то почему бы ему этим не зарабатывать?

  • Популярен бешено был конечно в те годы. 👌Сейчас таких не знаю в нашем шоубизе, кто бы сравнился по популярности

  • И заслуженно получает, молодец! Такую бешенную популярность пережил, и кажется остался добрым и порядочным человеком. И новые песни неплохие, такие же мелодичные.

  • Молодец Юрец!

  • А вот насчёт бизнеса Юра лукавит,так как у него он есть))) Компьютерный бизнес + студия звукозаписи во Франкфурте, которая также приносит доход.Так что,Юра,не звезди!

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