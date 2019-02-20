Она слезам не верит: все о жизни Веры Алентовой — актрисы с непростым характером, нелегкой судьбой и «конфликтным браком»

21 февраля Вере Валентиновне Алентовой исполнилось 77 лет. В честь дня рождения Woman.ru рассказывает о жизни выдающейся артистки — ее взлетах и падениях, любви и ненависти, страхах и завидной самоуверенности.

Вера Алентова на сцене Московского театра имени А.С. Пушкина

— Сцена для вас важнее семьи?



— Да.



Отвечая на данный вопрос, Вера Алентова не думала ни секунды. И в этом вся она — самодостаточная, дерзкая, идущая против правил и абсолютно не обращающая внимания на то, что о ней думают другие.

21 февраля актриса празднует свой день рождения: народной артистке РФ исполнилось 77 лет, и 57 из них она состоит в «конфликтном браке» с Владимиром Меньшовым.

Со стороны кажется, что Вера Валентиновна — сложный, непримиримый, а где-то даже холодный человек. И, как ни странно, ее родные это подтверждают. Но потом сразу же добавляют, что при этом Алентова — женщина, которая умеет любить и отдавать.



Вера Валентиновна выросла в бедности, уже в четыре года она лишилась папы, поэтому чувство защищенности и отцовской любви ей незнакомо. Алентова привыкла всего в этой жизни добиваться сама и отвечать за свои поступки.



Правда, не всегда: вспомнить хотя бы ее лихачества на дорогах (сотрудники ДПС знают Веру Валентиновну не только как артистку, но и как злостную нарушительницу ПДД) или чрезмерное увлечение пластическими операциями (к счастью, Алентова сумела вовремя остановиться и исправить ошибки). Оба факта актриса предпочитает отрицать. В этом материале мы расскажем о жизни талантливой и многогранной актрисы, которая покорила миллионы сердец не только своей актерской игрой, но и неповторимым отношением к себе, окружающим людям и самой жизни.

На роду написано

Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в семье актеров — Валентина Михайловича Быкова и Ирины Николаевны Алентовой. Отец будущей артистки умер, когда ей было всего четыре года, поэтому никаких воспоминаний о папе у нее нет. Воспитывала девочку лишь мама, и ее подход был весьма строгим.

Детство Веры было трудным: по вечерам Ирина Николаевна играла в спектаклях, а днем подрабатывала на заводе, потому что там, в отличие от театра, платили вовремя.

Алентова с малых лет была предоставлена сама себе. В возрасте пяти лет Вера заболела малярией, врачи прописали лекарство, которое нужно было пить строго по часам. Увы, даже тогда Ирина Николаевна не могла бросить работу и просто научила дочь отсчитывать время по стрелкам на будильнике. Пятилетняя Вера, преисполненная чувством долга, просто сидела перед часами и ждала, когда стрелки будут на нужных цифрах, чтобы выпить горькое лекарство.

Денег в семье особенно не было, поэтому играла Вера картонными куклами, которых рисовала и вырезала ее мама.

В своих интервью Алентова вспоминала, как однажды украла из маминого кошелька рубль и купила себе мороженое. Будучи непойманной, девочка повторила трюк и на следующий день. Тут Ирина Николаевна обнаружила пропажу и разрыдалась — но не из-за обиды на дочь, а из сожаления, что она не может обеспечить своему ребенку нормальное детство.

Вера Алентова в детстве

Тем не менее Алентова подчеркивает, что никогда не чувствовала себя обделенной, не испытывала чувства зависти перед другими детьми, которые росли в обеспеченных семьях. Вера не была и изгоем: наоборот, девочка с малых лет заслужила авторитет среди ребят во дворе, поэтому когда она решила создать импровизированный театр, «труппа» набралась очень быстро. На спектакли детей собирались все соседи. Уже тогда Вера знала, что хочет стать актрисой.

Ирина Николаевна была человеком жестким, ее подход к дочери был соответствующим. Но сегодня Вера Валентиновна уверена, что только так и нужно воспитывать детей.

Когда Алентовой было 15 лет, ее мама вышла замуж во второй раз за актера Юрия Усовикова. Отчим не заменил Вере отца, но стал ей хорошим другом. «Я была мудрой девочкой. У меня день рождения 21 февраля, а у Юры — 22-го. Однажды, 20 числа, мама пришла и сказала мне: ''Верунь, послезавтра у Юры день рождения. Завтра все перемой, наведи порядок, чтобы все было готово к празднику''. Я сказала ''Хорошо'', а потом не выдержала и добавила: ''Хотя у меня-то день рождения завтра''. Боже мой, надо было видеть маму! Она забыла. Она была так влюблена, что забыла. Но несмотря на обиду, я все прекрасно понимала», — вспоминала Алентова годы спустя.



По окончании школы, когда настало время определяться с профессией, Вера озвучила свое желание пойти в актрисы, но Ирина Николаевна была категорически против. Она хотела, чтобы дочь стала медиком, как ее дед. Увы, Алентова провалила вступительные экзамены. Тогда она пошла наперекор матери и с помощью отчима устроилась в театр. Ирина Николаевна была вне себя от ярости и подчеркивала, что актеры без образования никому не нужны. Тогда Вера собрала вещи и отправилась в Москву поступать в театральное училище...

«Замуж? Да ни за что!»

Алентова поступила в Школу-студию МХАТ. Вместе с ней на курсе учился и Владимир Меньшов. Молодые люди поначалу просто дружили, а вскоре между ними завязался роман. Интересно, что многие не понимали выбора Алентовой, считая Меньшова бесперспективным артистом. Она же одной из первых разглядела его талант и неординарность. Ну а Владимир был счастлив наконец найти человека, который его действительно понимает.



Артисты сошлись тогда, когда у обоих не было ничего. Однако это не останавливало Меньшова, и он находил способы, как удивить любимую.

«Денег у Володи не было, и он дарил мне какие-то веточки, читал стихи. Потом обязал каждый день писать письма. У нас много их сохранилось», — с улыбкой вспоминала актриса.

Меньшов вырос в полноценной семье, поэтому очень скоро заговорил о свадьбе. «Он хотел жениться, а я не хотела выходить замуж. Я была настолько свободолюбивой, что не желала иметь штампа в паспорте», — рассказывала Алентова. Свадьба состоялась только благодаря случаю: артистам отказывались давать комнату в общежитии без документа о бракосочетании. И Вере пришлось подчиниться: в 1962 года второкурсники МХАТа Меньшов и Алентова стали мужем и женой.

Не сошлись характерами

Через семь лет после свадьбы артисты стали родителями девочки, которую назвали Юля. Супруги продолжали скитаться по общежитиям, часто жили врозь из-за гастролей, съемок. Стали накапливаться обиды, усталость, взаимные претензии. Наконец, театр имени Пушкина, где Вера служит с 1965 года, выделил семье двухкомнатную квартиру. Казалось, жизнь супругов должна была наладиться, однако они, окончательно разочаровавшись друг в друге, приняли решение расстаться. Развод оформлять не стали по просьбе Владимира. В то время Меньшов стал ездить заграницу, и статус холостяка все бы осложнял.

Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочкой Юлей

По большей части ссоры супругов возникали из-за их непримиримости. И Вера, и Владимир по натуре лидеры.

Меньшов вырос в семье, где принято, чтобы мужчина был главным, а Алентова, глядя на свою маму, с детства привыкла рассчитывать только на себя и быть самодостаточной.

«В отношениях кто-то должен сесть на задние лапки. В нашей паре это делать было некому. Каждый из нас не мог понять, почему второй никак не садится», — отмечала актриса.



Масла в огонь добавлял сложный характер Алентовой. Она была довольно резка в суждениях и часто слепо гнула свою линию. «Володей никто не занимался. Он был плохо воспитанный мальчик. Я считала, что его можно воспитать, но я ошиблась», — делилась воспоминаниями Вера Валентиновна годы спустя.



Коллеги называют Алентову закрытым, суровым и требовательным человеком. Такой она была и внутри семьи. Не знавшая особой любви в детстве, Вера долгое время была уверена, что достаточно отдается своим близким. «Юленька часто обижалась, говорила, что она была одиноким ребенком. Хотя я отдавала ей гораздо больше времени, чем мне моя мама. И вдруг этого оказалось мало. Для меня это была дикость», — рассказывала Алентова.

Не умела актриса и выражать свои эмоции, чувства. Удивительно, правда? Особенно если вспомнить ее блестящие роли в кино и на сцене театра.

«Мама производит впечатление холодного человека. Когда она выходит в люди, то максимально фильтрует эмоции. Она не готова делиться чувствами, но готова делиться мыслями», — отмечала дочь актрисы Юлия Меньшова.



В отношениях с мужем Алентова выстроила стену, никак не желая искать компромиссы. «Юля мне всегда говорила: ''Женщина должна уметь уступать''. Но этого просто нет в моей природе», — честно призналась Вера Валентиновна.

В одну реку дважды

Почти четыре года Владимир Меньшов и Вера Алентова жили порознь. Как ни странно, их дочь Юлия вспоминает это время, как одно из самых счастливых, ведь она наконец стала нужна своим родителям. И мама, и папа проводили с ней максимум своего времени. «А как только они сошлись, всем снова стало не до меня. И это было большое разочарование», — вспоминала Юлия.



Интересно, что за эти четыре года Меньшов не раз предпринимал попытки возобновить отношения с Алентовой, просил подумать, но она была непреклонна.

«Что я умею, так это вычеркивать. Ужасное качество. Вот и тогда я вычеркнула Володю из своей жизни, только ему об этом не сказала, а лишь попросила пожить врозь», — вспоминала Вера.

Только со временем Алентова поняла, как она ошиблась в своем решении. «Я вдруг увидела, как Юля на него похожа. Я поняла, что у нас была удивительная любовь. Как можно было не оценить это горячее чувство? Все ухаживания, что я принимала за эти четыре года, не шли ни в какое сравнение с тем, каким был наш роман», — призналась актриса.

Только через четыре года после расставания с мужем Алентова поняла, какую ошибку совершила

Однажды Владимир снимался в Орле, а Вера вместе с дочерью отправилась на гастроли. Труппа театра проезжала мимо Орла, и Меньшов попросил отправить ему телеграмму, чтобы он мог их повидать. Алентова гордо отказала супругу во встрече. «Уже на перроне в Орле дочь вдруг сказала: ''Здесь мой папочка''. Ужас! Я позволила себе принимать решение, не подумав о Юленьке. В детстве я была лишена этого чувства, потому что не знала, что такое папа. Я даже не подумала, что она скучает. Это был переворот», — рассказывала Вера Валентиновна.

Вскоре после этого супруги вновь были вместе. О своем решении Вера и Владимир сообщили дочери на ее первой школьной линейке.

«Это еще одно чудо, которое случилось в моей жизни, потому что расходятся люди часто, а сходятся редко. Но! Если бы мы не расстались тогда, то расстались бы позже и точно окончательно. Так что это было правильное решение», — уверена Алентова.

«Москва слезам не верит»

Сразу после воссоединения с Алентовой Меньшов взялся за съемки фильма «Москва слезам не верит». Удивительно, но Вера — последняя, кого Владимир хотел видеть в роли Кати. Режиссер обратился к супруге лишь после отказа двух других кандидаток: Ирине Купченко не понравился сценарий, а Маргарита Терехова уже была задействована в других съемках.

Если супруги без конца выясняли отношения дома, представляете, что творилось на съемочной площадке? Правильно: хаос. И тем не менее фильм был снят.

Картину ждал невероятный успех не только в СССР, но и заграницей. В 1981 году «Москва слезам не верит» была удостоена премии «Оскар». Меньшов не мог покинуть страну, поэтому за престижной наградой отправилась Алентова.



Кроме того, за роль Кати Вера Валентиновна удостоилась государственной премии СССР и была признана лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран».

Фильм «Москва слезам не верит» стал культовым

Эта картина стала наглядным подтверждением того, что Алентова и Меньшов обязаны быть вместе, ведь только так они могут добиться признания и успеха. К слову, в одном из интервью актриса призналась, что очень нескоро дождалась похвалы мужа. «У нас вообще не приняты комплименты. Прошло много лет прежде чем он сказал: ''Знаешь, ты очень хорошо играешь эту роль''», — вспоминала Вера Валентиновна. Впоследствии Алентова еще не раз принимала участие в картинах, снятых ее мужем.



Полвека бок о бок

Алентова и Меньшов вместе 57 лет, и актриса считает это настоящим чудом. «Я уверена, что браки совершаются на небесах, потому что наш союз не должен был состояться ни по каким статьям», — рассуждала Вера Валентиновна.

Свой брак актриса называет конфликтным и утверждает, что с годами в их паре совершенно ничего не меняется.

«Мы отпраздновали золотую свадьбу и все равно остаемся конфликтной семьей, потому что мы очень разные. С годами какие-то ваши черты становятся схожими, но их немного, поскольку ссор не уменьшилось», — с улыбкой вспоминала актриса.

Слова Алентовой подтверждает и ее муж, уверяя, что с годами характер супруги легче совсем не стал. «На любое предложение, любую инновацию ее первый ответ ''нет'': ''Этого не надо'', ''Этого не будет'', ''Этого не делаем''. Это такой образ жизни, такая натура, такое воспитание. Я долго к этому привыкал», — отмечал Меньшов.

1 2 3 ... 31 Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше полувека, но по-прежнему ссорятся, как и много лет назад

И все-таки несмотря на все «но», Владимир и Вера любят друг друга так же сильно, как и 50 лет назад. Порой каждый из них сомневается в чувствах другого, но актриса уверена, что это нормально. А чтобы вновь обрести уверенность в спутнике жизни, нужно просто задать вопрос.



— Ты меня любишь, Вера?



— Я тебя люблю. Очень.

