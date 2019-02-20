Суд обязал мужа Елены Летучей выплачивать экс-супруге алименты

Бывшая жена избранника Елены Летучей уже не первый год заявляет, что Юрий Анашенков отказывается материально поддерживать их общих детей. Недавно стало известно, что органы наконец обязали бизнесмена выплачивать алименты.

Юрий Анашенков и Елена Летучая состоят в отношениях около четырех лет

40-летняя Елена Летучая считает своего супруга, 42-летнего Юрия Анашенкова, идеальным мужчиной. А вот бывшая жена бизнесмена Асмик Вайе Рейтор в корне не согласна с таким утверждением — девушка не раз сообщала, что он почти не участвует в воспитании их сыновей и даже не помогает ей материально.



По словам представителя Асмик, за последние несколько лет мужчина всего лишь несколько раз перевел небольшие суммы на ее счет, которые по сравнению с его заработком — сущие копейки, сообщало издание «СтарХит».



Недавно экс-супруга Анашенкова обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с отца своих детей.

20 февраля на своей странице в Инстаграме Асмик поделилась результатами рассмотрения дела. Органы постановили, что бизнесмен будет ежемесячно выплачивать Рейтор 13 990 рублей на содержание детей.





1 2 3 4 Асмик Вайе Рейтор пытается добиться материальной поддержки от бывшего мужа

Неудивительно, что такое решение девушку не удовлетворило. Уже более десяти лет у Юрия есть свое коллекторское агентство, и он очень хорошо зарабатывает. В своем микроблоге Асмик написала, что намерена продолжить добиваться от бывшего возлюбленного более достойного содержания.