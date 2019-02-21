Азизу обвинили в похищении ребенка

20 февраля в студию ток-шоу «На самом деле» пришла женщина, которая очень надеялась разыскать певицу Азизу. По ее словам, артистка увела у нее мужа и похитила совместного ребенка пары.

Юлия Яковлева считает, что Азиза украла ее дочь

В свои 54 года эффектная Азиза до сих пор пользуется популярностью среди мужчин. Единственное, о чем сожалеет сегодня певица — это то, что она так и не смогла стать мамой. По ее словам, она была беременна лишь однажды, почти три десятилетия назад, но на фоне скандального убийства Игоря Талькова у Азизы случился выкидыш.



Недавно у артистки появился шанс стать матерью — но, правда, чужого ребенка. Неожиданно к ней приехал бывший возлюбленный Джанатан Хайдаров, с которым она не виделась более десяти лет.

Мужчина пришел не один — на его руках была двухлетняя девочка. Джанатан признался, что до сих пор любит звезду, и ради нее готов уйти от своей жены Юлии Яковлевой и вместе с Азизой воспитывать дочь.

В отчаянии от сложившейся ситуации Яковлева обратилась в программу «На самом деле» на Первом канале, чтобы встретиться со знаменитой соперницей. Азиза приняла предложение девушки. «Я мечтаю уже пол своей жизни о ребенке. Почему я должна отказываться? Я многое могу ему дать», — сказала певица ведущему Дмитрию Шепелеву.



1 2 3 4 5 Азиза стала героиней программы «На самом деле»

В студии программы выяснилось — в отношениях Юлии и Джанатана существует не просто разлад из-за того, что мужчина не может забыть свою прежнюю любовь. Вот уже несколько лет Хайдаров скрывается со своими обеими дочерьми (старшая из которых — приемная) в Алтайском крае, похитив их у жены, проживающей в Узбекистане. Кроме того, по словам тещи героя программы, он не раз поднимал руку на свою старшую дочь. Ко всему прочему, женщина поведала, что на самом деле Джанатана зовут Владимир Левченко.



Экс-возлюбленного Азизы проверили на детекторе лжи — информация об избиении им ребенка подтвердилась. Узнав обо всех сложностях в семье мужчины артистка отказалась продолжать с ним общение и уж тем более как-то претендовать на девочку. «Я думаю, хорошо, что Юлия обратилась в программу с обвинениями в мою сторону. Благодаря этому мы узнали, что ребенка били. Это, конечно, меняет дело», — цитирует Азизу портал «СтарХит».

