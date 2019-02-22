Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в блокировке интервью с его бывшей женой

На днях на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с ее близкой подругой Матильдой Шнуровой. Однако вскоре ролик был заблокирован. Ксения обвинила в этом бывшего мужа Матильды Сергея Шнурова.
Ксения Собчак, Матильда Шнурова
Недавно Шнурова впервые дала откровенное интервью после развода

18 февраля в Сети появился новый выпуск программы «Осторожно, Собчак». На этот раз его героиней стала 32-летняя экс-супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова.

Ксения и Матильда уже давно являются близкими подругами, поэтому в разговоре Собчак не стала требовать от Шнуровой откровений, которые могут заставить ее сильно переживать. Но все же интервью не обошлось без упоминания Сергея Шнурова — правда, Матильда не сказала об экс-супруге ничего плохого.

21 февраля в своем микроблоге Ксения Собчак заявила, что видео со Шнуровой заблокировано из-за жалобы певца.

«В первый же день к нам обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью... Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали», — написала Собчак.

Шнуров не стал долго молчать и сразу же обратился к телезвезде посредством новой публикации на своей странице в Инстаграме. «Причем здесь мои помощницы и я?» — удивился Сергей. Он рассказал, что в сообщении о блокировке ролика значится совсем другая причина. В начале видео Ксения использовала фрагмент из заставки программы «Женский взгляд с Оксаной Пушкиной». Телекомпании «ВИД» не понравилось, что звезда использовала их материалы без согласования, и потребовала удалить ролик из Сети.

Впрочем, утром 22 февраля интервью с Матильдой Шнуровой было доступно на YouTube-канале Ксении.

Перейти к обсуждению 1


22 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну и кому оно нафиг нужно, это интервью?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 474

Новое за три дня

13 новых тем

Популярное за три дня

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.