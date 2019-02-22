Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в блокировке интервью с его бывшей женой

На днях на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с ее близкой подругой Матильдой Шнуровой. Однако вскоре ролик был заблокирован. Ксения обвинила в этом бывшего мужа Матильды Сергея Шнурова.

Недавно Шнурова впервые дала откровенное интервью после развода

18 февраля в Сети появился новый выпуск программы «Осторожно, Собчак». На этот раз его героиней стала 32-летняя экс-супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова.



Ксения и Матильда уже давно являются близкими подругами, поэтому в разговоре Собчак не стала требовать от Шнуровой откровений, которые могут заставить ее сильно переживать. Но все же интервью не обошлось без упоминания Сергея Шнурова — правда, Матильда не сказала об экс-супруге ничего плохого.

21 февраля в своем микроблоге Ксения Собчак заявила, что видео со Шнуровой заблокировано из-за жалобы певца.

«В первый же день к нам обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью... Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали», — написала Собчак.

1 2 3 4 Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в блокировке видео с Матильдой

Шнуров не стал долго молчать и сразу же обратился к телезвезде посредством новой публикации на своей странице в Инстаграме. «Причем здесь мои помощницы и я?» — удивился Сергей. Он рассказал, что в сообщении о блокировке ролика значится совсем другая причина. В начале видео Ксения использовала фрагмент из заставки программы «Женский взгляд с Оксаной Пушкиной». Телекомпании «ВИД» не понравилось, что звезда использовала их материалы без согласования, и потребовала удалить ролик из Сети.



Впрочем, утром 22 февраля интервью с Матильдой Шнуровой было доступно на YouTube-канале Ксении.