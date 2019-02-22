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Симона Юнусова призналась, что ждет рождения еще троих внуков

Симона Юнусова регулярно делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. На этот раз мама Тимати призналась, что мечтает о большой семье.
Новая публикация Симоны Юнусовой вызвала дискуссию среди ее подписчиков<br>
Новая публикация Симоны Юнусовой вызвала дискуссию среди ее подписчиков

В Инстаграме Симоны Юнусовой чаще всего можно увидеть фотографии ее четырехлетней внучки Алисы. Знаменитость не скрывает, что обожает девочку. На днях Юнусова опубликовала очередной трогательный пост о любви к своей семье.

Мама Тимати поделилась с поклонниками новым фото и оставила под ним следующую подпись:

«До значения слова ''семья'' мне осталось дождаться еще троих внуков!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
  • Симона Юнусова с семьей
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    Подписчики раскритиковали маму Тимати за то, что она считает родными только своих сыновей и внучку
    Смотреть галерею

Как вы догадались, публикация набрала большое количество негативных комментариев. Под снимком начались дискуссии о том, что Симона не считает возлюбленных своих сыновей семьей — даже Алену Шишкову, которая подарила ей внучку. «Немного эгоистично», «Алена и Настя не в счет?», «Потребительское отношение к снохам», «А невестки за семью не считаются?» — писали они. Впрочем, Юнусова не стала обращать внимания на критику своих фолловеров и оставила ее без ответа.

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22 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • все правильно, невестки и члены из семей ей не родственницы. Так же как например зять и семья зятя для родителей жены. Родственники- это люди, в которых с биологической точки зрения твоя или частично твоя кровь. Даже собственный муж/жена- это не родственник. Есть такое понятие- «родные и близкие» Так вот родные- это родственники, а близкие- это все остальные, начиная с мужа и жены.

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