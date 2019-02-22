Симона Юнусова призналась, что ждет рождения еще троих внуков

Симона Юнусова регулярно делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. На этот раз мама Тимати призналась, что мечтает о большой семье.

Новая публикация Симоны Юнусовой вызвала дискуссию среди ее подписчиков



В Инстаграме Симоны Юнусовой чаще всего можно увидеть фотографии ее четырехлетней внучки Алисы. Знаменитость не скрывает, что обожает девочку. На днях Юнусова опубликовала очередной трогательный пост о любви к своей семье.



Мама Тимати поделилась с поклонниками новым фото и оставила под ним следующую подпись:



«До значения слова ''семья'' мне осталось дождаться еще троих внуков!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 Подписчики раскритиковали маму Тимати за то, что она считает родными только своих сыновей и внучку

Как вы догадались, публикация набрала большое количество негативных комментариев. Под снимком начались дискуссии о том, что Симона не считает возлюбленных своих сыновей семьей — даже Алену Шишкову, которая подарила ей внучку. «Немного эгоистично», «Алена и Настя не в счет?», «Потребительское отношение к снохам», «А невестки за семью не считаются?» — писали они. Впрочем, Юнусова не стала обращать внимания на критику своих фолловеров и оставила ее без ответа.