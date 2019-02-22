Симона Юнусова призналась, что ждет рождения еще троих внуков

В Инстаграме Симоны Юнусовой чаще всего можно увидеть фотографии ее четырехлетней внучки Алисы. Знаменитость не скрывает, что обожает девочку. На днях Юнусова опубликовала очередной трогательный пост о любви к своей семье.
Мама Тимати поделилась с поклонниками новым фото и оставила под ним следующую подпись:
Как вы догадались, публикация набрала большое количество негативных комментариев. Под снимком начались дискуссии о том, что Симона не считает возлюбленных своих сыновей семьей — даже Алену Шишкову, которая подарила ей внучку. «Немного эгоистично», «Алена и Настя не в счет?», «Потребительское отношение к снохам», «А невестки за семью не считаются?» — писали они. Впрочем, Юнусова не стала обращать внимания на критику своих фолловеров и оставила ее без ответа.