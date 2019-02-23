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Полина Гагарина, Глюкоза и Иван Ургант в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, как согревается Дима Билан, кого любит Рената Литвинова и как заканчиваются вечеринки Светланы Лободы. 

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

Полина Гагарина, Дмитрий Исахов

Любовь способна на многое! Одних, как Дмитрия Исахова, она окрыляет... А Полине Гагариной придает необыкновенную силу.

Ника Белоцерковская

Вы спросите, как Ника Белоцерковская может готовить Креп Сюзет или баранью ногу с шафраном и сохранять стройную фигуру? Судя по всему, большую часть приготовленной еды она отдает красавцу Борисычу.

Дима Билан

Модные уроки от Димы Билана: единственный способ оставаться стильным и не заболеть в конце зимы — носить многослойные наряды.

Наталья Чистякова-Ионова

Многие питомцы становятся похожими на своих хозяев и наоборот. У Натальи Чистяковой-Ионовой и ее пса Муфтика даже стиль одинаковый! Они знают, что белоснежные шубы сейчас в моде. 

Рената Литвинова

Почему люди переживают, если остаются без пары на День святого Валентина? Учитесь у Ренаты Литвиновой: самая взаимная любовь — любовь к себе.

Саша Буримова

«Два бургера лучше, чем один!» — доказывает нам Саша Буримова. Да, выглядят они, конечно, аппетитно, но с худыми щечками придется попрощаться.

L'One

L'one нашел себе новое занятие. Что ж, успехов ему в любых начинаниях! Однако надеемся, что и на музыку у рэпера время останется.

Светлана Лобода

Если ваши вечеринки заканчиваются не так, как у Светланы Лободы, то простите, но вы никогда не станете «королевой ночи».

Стас Пьеха

Какой мальчишка не мечтал стать космонавтом? А Стас Пьеха, видимо, решил реализовать свои детские фантазии. И как раз вовремя — на днях начался новый набор российских космонавтов. У певца определенно есть шанс.

Иван Ургант

Иван Ургант любит экспериментировать со своим стилем. На этот раз телеведущий решил дополнить строгий образ трендовым аксессуаром. И, как нам кажется, — ему идет! А вы что скажете?

Влад Топалов

Регина Тодоренко может даже не ломать голову над тем, что подарить Владу Топалову на 23-е февраля. Ведь самый главный подарок в жизни певец уже получил.

Егор Крид

Егор Крид взял пример с Тимати и, за неимением (пока что) ресторанов и модных брендов, решил сам снять себе клип. Ну а что, талантливый человек должен быть талантлив во всем. 

Маша Миногарова

Если вы еще не подписаны на Машу Миногарову в Инстаграме, советуем срочно это сделать! Ее фото точно обеспечат отличное настроение и украсят вашу ленту.

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23 февраля 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram

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