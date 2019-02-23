Полина Гагарина, Глюкоза и Иван Ургант в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, как согревается Дима Билан, кого любит Рената Литвинова и как заканчиваются вечеринки Светланы Лободы.



Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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