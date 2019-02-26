Виктория Боня ответила на обвинения в том, что она лжет о своей роскошной жизни

В конце февраля Виктория Боня и ее дочь Анджелина устроили себе мини-отпуск: мама и дочь улетели на Пхукет, где поселились на роскошной вилле. Телеведущая ежедневно делилась впечатлениями в своих инстаграм-историях, рассказывая о впечатляющем сервисе отеля.
В один из дней Боня выложила видео, где поделилась тем, что они с дочкой идут на пляж. В конце ролика Анджелина захотела что-то сказать, но Виктория перебила дочь, чтобы закончить свою фразу.
Интернет-пользователи мгновенно решили, что Анджелина хотела сказать: «Да, но вообще-то мы тут не живем». На бизнесвумен обрушился шквал критики: подписчики стали обвинять Викторию в том, что она лжет о своем благосостоянии и на той вилле, о которой она все время рассказывала в сторис, на самом деле не живет, а только приходит, чтобы сфотографироваться. Масла в огонь подлила и Ксения Собчак, которая также подтрунивала над ситуацией.
Несколько дней Боня молчала, но в разговоре Woman.ru решила расставить точки над i. «Я бы не комментировала эту ситуацию, но мне хочется закрыть злопыхателям рот. Ребенок хотел сказать что-то смешное. Она сказала это в первом видео, я его удалила, а во второй раз преподнесла все как шутку и опубликовала сторис. Анджелина явно хотела сказать не то, что люди услышали. Я понимаю: им нравится думать, что у меня все плохо, что я несчастная и никому в этом мире не нужна», — отметила Виктория.
Боня подчеркнула, что подписчики услышали то, что они хотели услышать, потому что им так легче.
«Я привыкла к тому, что Ксения Собчак показывает зубы ненависти, как только у нее появляется возможность меня принизить. Но она в очередной раз попала впросак, выдав желаемое за действительное», — заявила Боня.
Виктория подчеркнула, что уважает себя и никогда не опустится до такого, чтобы бегать по окрестностям в поисках места побогаче, чтобы преподнести это как свою жизнь.
Желая закрыть эту тему раз и навсегда, Боня показала нам документы о бронировании, приветственное письмо от отеля, а также продемонстрировала видео с виллы, которую на момент их с дочерью отдыха назвали именами Анджелина и Виктория.
В завершение разговора Боня добавила, что понимает: сплетни вокруг нее будут всегда. Она привыкла к тому, что общественность пытается уличить ее во лжи. Так было и с ее присутствием на Каннском фестивале, и с празднованием дня рождения Неймара. Виктория старается быть выше этого и не реагировать на слухи.