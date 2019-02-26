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Виктория Боня ответила на обвинения в том, что она лжет о своей роскошной жизни

Несколько дней назад Виктория Боня вместе с дочерью отдыхала в роскошном отеле в Таиланде. Посмотрев сторис бизнесвумен, подписчики решили, что на самом деле она не живет на вилле, а просто там фотографируется. Боня не стала молчать и дала Woman.ru развернутый комментарий. 
Виктория Боня и ее дочь Анджелина
Виктория Боня и ее дочь Анджелина несколько дней отдыхали на Пхукете

В конце февраля Виктория Боня и ее дочь Анджелина устроили себе мини-отпуск: мама и дочь улетели на Пхукет, где поселились на роскошной вилле. Телеведущая ежедневно делилась впечатлениями в своих инстаграм-историях, рассказывая о впечатляющем сервисе отеля.

В один из дней Боня выложила видео, где поделилась тем, что они с дочкой идут на пляж. В конце ролика Анджелина захотела что-то сказать, но Виктория перебила дочь, чтобы закончить свою фразу.

Малышка сказала что-то вроде «Да, но вообще-то мы тут...», а дальше запись оборвалась.

Интернет-пользователи мгновенно решили, что Анджелина хотела сказать: «Да, но вообще-то мы тут не живем». На бизнесвумен обрушился шквал критики: подписчики стали обвинять Викторию в том, что она лжет о своем благосостоянии и на той вилле, о которой она все время рассказывала в сторис, на самом деле не живет, а только приходит, чтобы сфотографироваться. Масла в огонь подлила и Ксения Собчак, которая также подтрунивала над ситуацией. 

Несколько дней Боня молчала, но в разговоре Woman.ru решила расставить точки над i. «Я бы не комментировала эту ситуацию, но мне хочется закрыть злопыхателям рот. Ребенок хотел сказать что-то смешное. Она сказала это в первом видео, я его удалила, а во второй раз преподнесла все как шутку и опубликовала сторис. Анджелина явно хотела сказать не то, что люди услышали. Я понимаю: им нравится думать, что у меня все плохо, что я несчастная и никому в этом мире не нужна», — отметила Виктория. 

Боня подчеркнула, что подписчики услышали то, что они хотели услышать, потому что им так легче.

«Меня пугает тот факт, что люди могут быть счастливыми, только когда кому-то плохо. Но на таких я не обижаюсь и даже не расстраиваюсь, потому что представляю, насколько глубоко они несчастны», — призналась наша собеседница.  

«Я привыкла к тому, что Ксения Собчак показывает зубы ненависти, как только у нее появляется возможность меня принизить. Но она в очередной раз попала впросак, выдав желаемое за действительное», — заявила Боня.  

Виктория подчеркнула, что уважает себя и никогда не опустится до такого, чтобы бегать по окрестностям в поисках места побогаче, чтобы преподнести это как свою жизнь.

«Поверьте: у меня довольно успешный бизнес, и я могу позволить себе отдых в любом отеле мира без особого ущерба для кармана», — подчеркнула телеведущая.

Желая закрыть эту тему раз и навсегда, Боня показала нам документы о бронировании, приветственное письмо от отеля, а также продемонстрировала видео с виллы, которую на момент их с дочерью отдыха назвали именами Анджелина и Виктория. 

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня возмущена сплетнями, которые не утихают последние несколько дней
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В завершение разговора Боня добавила, что понимает: сплетни вокруг нее будут всегда. Она привыкла к тому, что общественность пытается уличить ее во лжи. Так было и с ее присутствием на Каннском фестивале, и с празднованием дня рождения Неймара. Виктория старается быть выше этого и не реагировать на слухи. 

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26 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram

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40 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну фас, Хейтеры! Что вы на это скажете? Вам же так хочется разоблачить Вику, а она даже документы показала!

  • Никто тебе уже не верит

  • Виктория же все это время ездит по курортам, виллам, знакомится с известными людьми , носит вещи известных марок! Даже если она не стала миллионершей - она живёт всяко лучше большинства. В чем пытаются ее вывести на чистую воду, мне непонятно

  • А правда, почему все лезут и обсуждают ее тдых, аутфит, высксзывания, кому какое дело то, Собчак вообще не понятно с какого то, а себя пусть посмотрит и в своей жизне разберется , пооезла куда, в политический круг, не ее уровень то, а Боня не лезет, живет и живет себе. Я вот по себе мону сказать, сдаю квартиру в Москве, могу жить месяц в Испании, 3 месяца жила в Тайланлде , сейчас уеду в Скандинавские страны путешествовать, если снимать жилье и брать билеты на лукостеры очень не дорого, Москва дороже жизнь.

  • Неестественная она какая-то . И дело даже не имплантах или иных ...А как-то наигранно всё! Нет её жизни, есть её желание подражать другим "богатым и красивым"!

  • блин, Собчак вообще не до нее, о ней даже и не вспоминает))

  • А я не увидела документы в статье, может просмотрела🙄🙄🙄

  • А первый то Малахов написал, еще за 3 дня до Собчак. Почему к нему претензий нет, еще пригодится?

  • Я всё не пойму, пишет, поехала отдыхать: где она устала? от чего отдыхает. Складывается впечатление, что человек всё время от чего то отдыхает.

  • "виктория понимает, что сплетни вокруг нее будут всегда" - фраза на 5 баллов))сплетни всегда будут вокруг королевского двора, вокруг певцов и актеров, вокруг политиков... а, ежели вокруг всяких бонь не будет скандалов и подстрекаемых ими же самими сплетен - их забудут со скоростью света. думаю, именно это боня и понимает)))

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