Стали известны имена звезд, которые появятся в новом сезоне «Последнего героя»

Совсем скоро стартует новый сезон шоу «Последний герой». На днях организаторы программы рассказали, кого из знаменитостей они пригласили для участия в ней.

В Москве прошла презентация проекта «Последний герой»

2 марта состоится премьера программы «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Долгое время имена новых участников держались в тайне, однако на днях продюсеры шоу все же рассекретили их.



Так, за звание «последнего героя» на этот раз поборется команда актеров, в которую вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталья Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных, и экстрасенсов, среди которых Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль.



1 2 3 4 Александр Домогаров на премьере нового сезона «Последнего героя»

По условиям программы, конкурсантам предстоит 14 недель жить на необитаемом филиппинском острове. Участники будут бороться за главный приз — два миллиона рублей. Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Говоря о проекте, актриса призналась в своем Инстаграме, что съемки были сложными и выматывающими.