Стали известны имена звезд, которые появятся в новом сезоне «Последнего героя»

2 марта состоится премьера программы «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Долгое время имена новых участников держались в тайне, однако на днях продюсеры шоу все же рассекретили их.
Так, за звание «последнего героя» на этот раз поборется команда актеров, в которую вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталья Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных, и экстрасенсов, среди которых Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль.
По условиям программы, конкурсантам предстоит 14 недель жить на необитаемом филиппинском острове. Участники будут бороться за главный приз — два миллиона рублей. Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Говоря о проекте, актриса призналась в своем Инстаграме, что съемки были сложными и выматывающими.