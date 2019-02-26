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Стали известны имена звезд, которые появятся в новом сезоне «Последнего героя»

Совсем скоро стартует новый сезон шоу «Последний герой». На днях организаторы программы рассказали, кого из знаменитостей они пригласили для участия в ней.
В Москве прошла презентация проекта «Последний герой»
В Москве прошла презентация проекта «Последний герой»

2 марта состоится премьера программы «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Долгое время имена новых участников держались в тайне, однако на днях продюсеры шоу все же рассекретили их.

Так, за звание «последнего героя» на этот раз поборется команда актеров, в которую вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталья Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных, и экстрасенсов, среди которых Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль.

По условиям программы, конкурсантам предстоит 14 недель жить на необитаемом филиппинском острове. Участники будут бороться за главный приз — два миллиона рублей. Ведущей проекта стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Говоря о проекте, актриса призналась в своем Инстаграме, что съемки были сложными и выматывающими.

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26 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Пресс-служба ТВ-3
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Александр Домогаров

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот это да! Неожиданно..начиная от Пахома и заканчивая Трояновой

  • Большей половины "звезд" знать не знаю. Не интересный список. Не буду смотреть.

  • Интересно посмотреть на Александрову

  • Николь Кузнецова??? А как она будет плавать, в грязи ползать и т д. ???

  • Непонятно, зачем связались с экстрасенсами. Ну набрали бы актёров, певцов и т. д. Зачем компрометировать шоу участием аферистов.

  • и тут уже заляпались в овне с этими экстрасенсами. Они обоср***сь на всб страну в фильме Соболева. Зачем ими пятнать такое добрую, теплую и хорошую передачу????? Я в свое время смотрела все сезоны начиная с Одинцова еще, до сих пор помню, как он от радости прыгнул в болото/пруд рядом с местом голосования, когда узнал, что победил)))) Эхх, жаль, товарищи....

  • Экстрасенсы??? Серьезно???

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