Российские и украинские звезды поддержали Maruv после ее отказа от участия в «Евровидении-2019»

25 февраля Maruv сообщила, что не будет представлять Украину на «Евровидении-2019» из-за абсурдных требований властей. Поступок певицы оценили многие артисты и публично выразили ей свое восхищение.

Певицу Maruv поддержали многие звезды

На днях на Украине завершился национальный отбор на «Евровидение-2019», в котором победила певица Maruv. Однако 25 февраля артистка призналась, что на нее оказывают давление, ставят невыполнимые условия и требования. В своих соцсетях Анна Корсун (наст. имя певицы) честно призналась, что готова согласиться на многое. В частности, Maruv отказалась от гастролей в России и взяла на себя все расходы по участию в международном конкурсе.

Решение Maruv было с восхищением встречено как ее поклонниками, так и многими представителями российского шоу-бизнеса. «Ну когда уже Украина прозреет и воскреснет, почему творческие люди должны страдать из за притворщиков, врунов, воров и обманщиков!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены) — эмоционально высказалась Наташа Королева.



«Поступок Maruv считаю возмутительно верным, а власти соседней страны окончательно перестали видеть берега. Мне вот интересно, а сами украинцы за 5 лет не устали от тамошнего политического цирка с феноменальными и смертельными номерами? Что каждый из вас думает о случившемся?» — вопрошал в своем Инстаграме Андрей Разыграев.

Инна Михайлова, родившаяся и выросшая на Украине, тоже не могла сдержать эмоций.

«Я хочу поддержать эту девушку! Она смелая, она большая молодец и, я считаю, что она сделала абсолютно правильный выбор! Быть пропагандистом и говорить со сцены о политике, на песенном конкурсе, это — неправильно! <...> Можно бесконечно молчать и делать вид, что ничего не происходит, но уже надоело. Это человеческий беспредел. Это просто недопустимо и этому нет конца!» — написала супруга артиста.

Максим Фадеев был краток, но одним этим словом «Восхищаюсь» передал чувства каждого второго человека, кто следит за происходящим.

Интересно, что Maruv поддержали и многие украинские артисты. Так, свои слова поддержки певице высказали Потап, Иван Дорн и даже кандидат в президенты Владимир Зеленский.

1 2 3 4 5 6 Певица Maruv отказалась от участия в «Евровидении-2019»

К слову, представлять Украину отказался уже второй претендент — главный соперник Maruv о отборочному туру — группа Freedom Jazz. Судя по всему, на международный конкурс поедут музыканты, занявшие на национальном этапе третье место — коллектив Kazka.