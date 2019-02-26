Российские и украинские звезды поддержали Maruv после ее отказа от участия в «Евровидении-2019»

На днях на Украине завершился национальный отбор на «Евровидение-2019», в котором победила певица Maruv. Однако 25 февраля артистка призналась, что на нее оказывают давление, ставят невыполнимые условия и требования. В своих соцсетях Анна Корсун (наст. имя певицы) честно призналась, что готова согласиться на многое. В частности, Maruv отказалась от гастролей в России и взяла на себя все расходы по участию в международном конкурсе.
Решение Maruv было с восхищением встречено как ее поклонниками, так и многими представителями российского шоу-бизнеса. «Ну когда уже Украина прозреет и воскреснет, почему творческие люди должны страдать из за притворщиков, врунов, воров и обманщиков!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены) — эмоционально высказалась Наташа Королева.
«Поступок Maruv считаю возмутительно верным, а власти соседней страны окончательно перестали видеть берега. Мне вот интересно, а сами украинцы за 5 лет не устали от тамошнего политического цирка с феноменальными и смертельными номерами? Что каждый из вас думает о случившемся?» — вопрошал в своем Инстаграме Андрей Разыграев.
«Я хочу поддержать эту девушку! Она смелая, она большая молодец и, я считаю, что она сделала абсолютно правильный выбор! Быть пропагандистом и говорить со сцены о политике, на песенном конкурсе, это — неправильно! <...> Можно бесконечно молчать и делать вид, что ничего не происходит, но уже надоело. Это человеческий беспредел. Это просто недопустимо и этому нет конца!» — написала супруга артиста.
Интересно, что Maruv поддержали и многие украинские артисты. Так, свои слова поддержки певице высказали Потап, Иван Дорн и даже кандидат в президенты Владимир Зеленский.
К слову, представлять Украину отказался уже второй претендент — главный соперник Maruv о отборочному туру — группа Freedom Jazz. Судя по всему, на международный конкурс поедут музыканты, занявшие на национальном этапе третье место — коллектив Kazka.