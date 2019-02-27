Западные СМИ: отношения Хлое Грин и Джереми Микса на грани распада

27-летняя Хлое Грин и 35-летний Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник», закрутили роман летом 2017-го, а через год у пары родился сын. Влюбленные часто публикуют совместные фотографии. Недавно поклонники обратили внимание, что девушка начала носить кольцо, похожее на обручальное, и сделали вывод, что пара обручилась.
На днях западные СМИ сообщили, что в отношениях Хлое и Джереми начались проблемы.
Кроме того, по данным источников издания The Daily Mail, пару видели на вечеринке в Дубае: они публично выясняли отношения, после чего Микс уехал, оставив Грин в одиночестве. Поклонники надеются, что в скором времени молодые родители уладят разногласия и возобновят подготовку к свадьбе.