Западные СМИ: отношения Хлое Грин и Джереми Микса на грани распада

Летом прошлого года наследница империи Topshop Хлое Грин и манекенщик Джереми Микс стали родителями и, по слухам, недавно обручились. Однако журналисты подозревают, что в жизни пары не все так гладко.

Хлое Грин и Джереми Микс переживают трудные времена

27-летняя Хлое Грин и 35-летний Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник», закрутили роман летом 2017-го, а через год у пары родился сын. Влюбленные часто публикуют совместные фотографии. Недавно поклонники обратили внимание, что девушка начала носить кольцо, похожее на обручальное, и сделали вывод, что пара обручилась.



На днях западные СМИ сообщили, что в отношениях Хлое и Джереми начались проблемы.



Хлое сняла кольцо, о чем свидетельствуют последние фото в ее Инстаграме.

1 2 3 4 На последних фото Хлое в Инстаграме нет обручального кольца

Кроме того, по данным источников издания The Daily Mail, пару видели на вечеринке в Дубае: они публично выясняли отношения, после чего Микс уехал, оставив Грин в одиночестве. Поклонники надеются, что в скором времени молодые родители уладят разногласия и возобновят подготовку к свадьбе.