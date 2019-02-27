Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Западные СМИ: отношения Хлое Грин и Джереми Микса на грани распада

Летом прошлого года наследница империи Topshop Хлое Грин и манекенщик Джереми Микс стали родителями и, по слухам, недавно обручились. Однако журналисты подозревают, что в жизни пары не все так гладко. 
Хлое Грин, Джереми микс
 Хлое Грин и Джереми Микс переживают трудные времена

27-летняя Хлое Грин и 35-летний Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник», закрутили роман летом 2017-го, а через год у пары родился сын. Влюбленные часто публикуют совместные фотографии. Недавно поклонники обратили внимание, что девушка начала носить кольцо, похожее на обручальное, и сделали вывод, что пара обручилась. 

На днях западные СМИ сообщили, что в отношениях Хлое и Джереми начались проблемы.

Хлое сняла кольцо, о чем свидетельствуют последние фото в ее Инстаграме.

Кроме того, по данным источников издания The Daily Mail, пару видели на вечеринке в Дубае: они публично выясняли отношения, после чего Микс уехал, оставив Грин в одиночестве. Поклонники надеются, что в скором времени молодые родители уладят разногласия и возобновят подготовку к свадьбе. 

Перейти к обсуждению


27 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 489

Новое за неделю

18 новых тем

Популярное за неделю

15 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.