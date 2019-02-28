Парни побоку: Настя Рыбка призналась, что ее содержит любовница

Настя Рыбка — та еще любительница раскрывать подробности своей личной жизни. На днях девушка рассказала, что живет... с женщиной, которая обеспечивает ее.

Настя Рыбка раскрыла новые подробности личной жизни

22 января скандально известная Настя Рыбка и ее тренер по личностному развитию Алекс Лесли были освобождены из полиции под подписку обязательства о явке. С этого момента бывшие заключенные активно общаются со СМИ и становятся участниками различных программ.



26 февраля Рыбка и Лесли стали героями программы «Подъем» в эфире радио «Говорит Москва».

Ведущий передачи Сергей Доренко пообщался с эксцентричной парой об их нашумевших тренингах и тайской тюрьме, о политике и жизни после освобождения.

Затронул Доренко и тему личных отношений между Настей и Алексом. Рыбка призналась, что не ограничивается выбором в пользу только одного человека. «У меня, кто со мной вечер проводит, тот и главный в моем сердце. Знаете, кто ближе, как Wi-Fi», — сказала девушка.



Кроме того, Рыбка призналась, что в последнее время встречается с женщиной, которая материально ее обеспечивает. «Действительно, она прилетела из Лос-Анджелеса, я свидетель. Я не думал, что все этим закончится, но Настя ушла к любовнице. Она ушла от Олега Дерипаски, от меня, от всех к женщине», — подтвердил слова своей соратницы Алекс Лесли.



1 2 3 4 Настя Рыбка призналась, что состоит в отношениях с женщиной

Рыбка не стала раскрывать имя богатой партнерши, лишь заметив, что она всегда открыта для новых знакомств, и в любой момент в ее личной жизни все может измениться.