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Парни побоку: Настя Рыбка призналась, что ее содержит любовница

Настя Рыбка — та еще любительница раскрывать подробности своей личной жизни. На днях девушка рассказала, что живет... с женщиной, которая обеспечивает ее.
Настя Рыбка
Настя Рыбка раскрыла новые подробности личной жизни

22 января скандально известная Настя Рыбка и ее тренер по личностному развитию Алекс Лесли были освобождены из полиции под подписку обязательства о явке. С этого момента бывшие заключенные активно общаются со СМИ и становятся участниками различных программ.

26 февраля Рыбка и Лесли стали героями программы «Подъем» в эфире радио «Говорит Москва».

Ведущий передачи Сергей Доренко пообщался с эксцентричной парой об их нашумевших тренингах и  тайской тюрьме, о политике и жизни после освобождения. 

Затронул Доренко и тему личных отношений между Настей и Алексом. Рыбка призналась, что не ограничивается выбором в пользу только одного человека. «У меня, кто со мной вечер проводит, тот и главный в моем сердце. Знаете, кто ближе, как Wi-Fi», — сказала девушка.

Кроме того, Рыбка призналась, что в последнее время встречается с женщиной, которая материально ее обеспечивает. «Действительно, она прилетела из Лос-Анджелеса, я свидетель. Я не думал, что все этим закончится, но Настя ушла к любовнице. Она ушла от Олега Дерипаски, от меня, от всех к женщине», — подтвердил слова своей соратницы Алекс Лесли.

Рыбка не стала раскрывать имя богатой партнерши, лишь заметив, что она всегда открыта для новых знакомств, и в любой момент в ее личной жизни все может измениться.

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28 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото VK.com
Теги

Алекс Лесли

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • С кем проводит вечер тот и в сердце. Все понятно )))

  • ...и последнее фото с Собчак )))) Как будто к ней ушла.

  • Не в сердце, а в другом месте)

  • Продажная до мозга костей...

  • Принцесса-мильонщица

    ...и последнее фото с Собчак )))) Как будто к ней ушла.

    Тоже такая мысль возникла.

  • а фото с Собчак, как тонкий намек на то, кто новый спонсор?

  • И зачем постоянно писать про эту особу?? Кто она и что уже давно понятно и зачем из таких желать героев?! Она и с конем не побрезгует жить если ей за это платить будут

  • думала дно уже было, ан нет..

  • Считаю ее очень некрасивой , и не понимаю, почему так много шумихи вокруг неё , своей звездой светить везде,много ума не надо

  • Настя - само совершенство. Эх! Было бы много денег, я бы ее переманила к себе.

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