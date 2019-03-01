«Я 13 лет его спасала»: Марина Федункив откровенно поведала о жизни с мужем-наркоманом

Довольно часто журналисты задают Марине Федункив вопросы о личной жизни. Звезда всегда отвечает, что пока не готова к новым связям, ведь за ее плечами — очень сложный брак с человеком с зависимостями.

Марина Федункив рассказала о непростой жизни со вторым супругом

К 45 годам Марина Федункив успела дважды побывать замужем. О первом супруге актрисы почти ничего неизвестно, а вот о втором она довольно часто рассказывает сама.



Недавно звезда дала интервью журналу «Антенна-Телесемь», в котором откровенно поведала о проблемах в браке со вторым мужем, Михаилом. Именно с ним Марина была, когда переехала в Москву, чтобы начать сниматься на телевидении.

Несмотря на то, что все близкие люди уговаривали ее бросить мужчину и сосредоточиться на развитии своей карьеры, Федункив верила, что у нее получится вернуть возлюбленного к нормальной жизни.

«Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить, это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Причем когда он выпивал, становился буйным, вел себя невыносимо», — рассказала корреспонденту актриса.



Марина призналась, что даже родители ее супруга советовали бросить ей нерадивого мужа. Именно после смерти свекров знаменитость решилась разорвать мучительные отношения. «Когда его отца не стало, Миша уехал в Пермь на похороны, и я попросила, чтобы он больше не приезжал», — поведала женщина.



1 2 3 4 Марина Федункив призналась, что не готова к новым отношениям

Кроме того, участница Comedy Woman заявила, что снова замуж пока не собирается. Федункив до сих пор сложно вспоминать о былом опыте, поэтому для начала она хочет привести свое душевное состояние в норму, а уже потом задумываться о новых мужчинах.