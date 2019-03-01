Анастасия Решетова впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Последние пару месяцев интернет-пользователи подозревают, что Анастасия Решетова беременна. Возлюбленная Тимати хранила молчание, но недавно решила ответить на вопросы фолловеров.

Анастасия Решетова и Тимати встречаются около 4 лет

23-летняя Анастасия Решетова и 35-летний Тимати встречаются уже несколько лет. Поклонники пары давно надеются, что музыкант официально сделает модели предложение. Но больше всего интернет-пользователи ожидают, когда девушка забеременеет.

В Сети уже не первый месяц ходят слухи о скором пополнении у пары , но, увы, звезды хранят молчание.

Свежие снимки Решетовой лишь укрепили предположение фолловеров о том, что буквально через пару месяцев она станет мамой. Девушка реже выкладывает фотографии в полный рост и прикрывает на снимках живот.



Получив сотни поздравлений со скорым рождением малыша, Анастасия решила рассказать подписчикам о своем состоянии.



1 2 3 4 5 Анастасия Решетова впервые высказалась о приписываемой ей беременности

«Уважаемые, прекратите мне говорить про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — написала в своем микроблоге Решетова. Модель не подтвердила свое интересное положение, но и не опровергла слухи о нем, по-прежнему оставляя фолловеров в догадках.



А как вы считаете, станет ли в скором времени Анастасия Решетова мамой?