Анастасия Решетова впервые прокомментировала слухи о своей беременности

23-летняя Анастасия Решетова и 35-летний Тимати встречаются уже несколько лет. Поклонники пары давно надеются, что музыкант официально сделает модели предложение. Но больше всего интернет-пользователи ожидают, когда девушка забеременеет.
Свежие снимки Решетовой лишь укрепили предположение фолловеров о том, что буквально через пару месяцев она станет мамой. Девушка реже выкладывает фотографии в полный рост и прикрывает на снимках живот.
Получив сотни поздравлений со скорым рождением малыша, Анастасия решила рассказать подписчикам о своем состоянии.
«Уважаемые, прекратите мне говорить про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — написала в своем микроблоге Решетова. Модель не подтвердила свое интересное положение, но и не опровергла слухи о нем, по-прежнему оставляя фолловеров в догадках.
А как вы считаете, станет ли в скором времени Анастасия Решетова мамой?