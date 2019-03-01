Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Решетова впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Последние пару месяцев интернет-пользователи подозревают, что Анастасия Решетова беременна. Возлюбленная Тимати хранила молчание, но недавно решила ответить на вопросы фолловеров.
Тимати, Анастасия Решетова
Анастасия Решетова и Тимати встречаются около 4 лет

23-летняя Анастасия Решетова и 35-летний Тимати встречаются уже несколько лет. Поклонники пары давно надеются, что музыкант официально сделает модели предложение. Но больше всего интернет-пользователи ожидают, когда девушка забеременеет.

В Сети уже не первый месяц ходят слухи о скором пополнении у пары, но, увы, звезды хранят молчание.

Свежие снимки Решетовой лишь укрепили предположение фолловеров о том, что буквально через пару месяцев она станет мамой. Девушка реже выкладывает фотографии в полный рост и прикрывает на снимках живот.

Получив сотни поздравлений со скорым рождением малыша, Анастасия решила рассказать подписчикам о своем состоянии.

«Уважаемые, прекратите мне говорить про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот, когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — написала в своем микроблоге Решетова. Модель не подтвердила свое интересное положение, но и не опровергла слухи о нем, по-прежнему оставляя фолловеров в догадках.

А как вы считаете, станет ли в скором времени Анастасия Решетова мамой?

Перейти к обсуждению 5


01 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А где точки над и?

  • Да какая кому разница, что к деффке привязались? Если она беременная, все это и сами скоро узнают, а если нет, то о чем говорить вообще?

  • Тоже мне ажиотаж. Ну беременна/не беременна - без разницы.

  • А кто это? Девушка Тимати? Так у него жена есть блондинка и дочка.

  • Про Анастасию можно сказать, что она никогда не скажет правду. Уж поверьте, общественность никогда не узнает, что у неё дома происходит.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 492

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.